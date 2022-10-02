https://sputnik-abkhazia.ru/20221002/konstitutsionnyy-sud-odobril-dogovory-o-prinyatii-novykh-subektov-v-sostav-rossii-1041854648.html

Конституционный суд одобрил договоры о принятии новых субъектов в состав России

Конституционный суд одобрил договоры о принятии новых субъектов в состав России

Запросы президента РФ Владимира Путина о проверке конституционности договоров о принятии в РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных... 02.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-02T13:10+0300

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СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Конституционный суд (КС) России признал соответствующими Конституции РФ договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, следует из постановлений на сайте суда."Признать не вступивший в силу международный Договор между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта соответствующим Конституции Российской Федерации", - говорится в постановлении о принятии в состав РФ ДНР.Аналогичные постановления вынесены в отношении ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.Как сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, Госдума России в понедельник, 3 сентября, рассмотрит внесение поправок в конституционные законы, а также ратификацию международных договоров по новым субъектам.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. При этом в Евросоюзе и США уже заявил о непризнании нового статуса территорий.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/dnr-lnr-khersonskaya-oblast-i-zaporozhe-voshli-v-sostav-rossii-1041832352.html

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