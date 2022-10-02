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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 3 октября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 3 октября
Погода черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием холодного атмосферного фронта Атлантического циклона. 02.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-02T19:05+0300
2022-10-02T19:05+0300
2022-10-02T19:05+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 3 окт - Sputnik. В понедельник, 3 октября, в Абхазии ожидается облачная погода, ночью без осадков, днем, дождь разной интенсивности, гроза, местами возможен град, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью +14°С до +19°С, днем +19°С до +24°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 3 октября
Погода черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием холодного атмосферного фронта Атлантического циклона.
СУХУМ, 3 окт - Sputnik. В понедельник, 3 октября, в Абхазии ожидается облачная погода, ночью без осадков, днем, дождь разной интенсивности, гроза, местами возможен град, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +14°С до +19°С, днем +19°С до +24°С.
Температура морской воды +22°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-4 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.