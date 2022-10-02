https://sputnik-abkhazia.ru/20221002/putin-vnes-na-ratifikatsiyu-v-gosdumu-dogovory-o-vkhozhdenii-novykh-subektov-v-sostav-rossii-1041856657.html

Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о вхождении новых субъектов в состав России

Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о вхождении новых субъектов в состав России

СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в... 02.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-02T18:15+0300

2022-10-02T18:15+0300

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госдума рф

владимир путин

россия

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СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в Россию.Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по соответствующему конституционному закону международному договору, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, сообщил ранее РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.Для этого необходимо в том числе принятие Госдумой закона закона о ратификации международного договора о принятии субъекта в состав России.Президент РФ после поступления этого предложения уведомляет о нем Совет Федерации, Госдуму, правительство и при необходимости проводит с ними соответствующие консультации, после подписания международного договора президент РФ обращается в Конституционный суд с запросом о проверке соответствия международного договора о приятии нового субъекта, одновременно с международным договором в парламент вносится проект федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта, сообщил парламентарий.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/putin-nazval-vkhozhdenie-novykh-regionov-v-sostav-rossii-pravom-na-samoopredelenie-1041832612.html

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