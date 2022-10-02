https://sputnik-abkhazia.ru/20221002/putin-vnes-na-ratifikatsiyu-v-gosdumu-dogovory-o-vkhozhdenii-novykh-subektov-v-sostav-rossii-1041856657.html
Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о вхождении новых субъектов в состав России
Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о вхождении новых субъектов в состав России
СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в... 02.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-02T18:15+0300
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СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в Россию.Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по соответствующему конституционному закону международному договору, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, сообщил ранее РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.Для этого необходимо в том числе принятие Госдумой закона закона о ратификации международного договора о принятии субъекта в состав России.Президент РФ после поступления этого предложения уведомляет о нем Совет Федерации, Госдуму, правительство и при необходимости проводит с ними соответствующие консультации, после подписания международного договора президент РФ обращается в Конституционный суд с запросом о проверке соответствия международного договора о приятии нового субъекта, одновременно с международным договором в парламент вносится проект федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта, сообщил парламентарий.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/putin-nazval-vkhozhdenie-novykh-regionov-v-sostav-rossii-pravom-na-samoopredelenie-1041832612.html
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госдума рф, владимир путин, россия
СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в Россию.
Пределы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей будут определяться границами, существовавшими на день их образования и день принятия в состав России, указывается во внесенных в Госдуму международных договорах.
Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по соответствующему конституционному закону международному договору, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, сообщил ранее РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.
Для этого необходимо в том числе принятие Госдумой закона закона о ратификации международного договора о принятии субъекта в состав России.
Как пояснил Башкин, вхождение нового субъекта происходит на основании международного договора о принятии в состав РФ, заключенного двумя сторонами. При этом инициатором предложения о вхождении в Россию должно выступить само иностранное государство.
Президент РФ после поступления этого предложения уведомляет о нем Совет Федерации, Госдуму, правительство и при необходимости проводит с ними соответствующие консультации, после подписания международного договора президент РФ обращается в Конституционный суд с запросом о проверке соответствия международного договора о приятии нового субъекта, одновременно с международным договором в парламент вносится проект федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта, сообщил парламентарий.