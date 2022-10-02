https://sputnik-abkhazia.ru/20221002/sputnik-nedeli-vizit-lukashenko-i-den-pobedy--1041856915.html

Sputnik недели: визит Лукашенко и День Победы

Sputnik недели: визит Лукашенко и День Победы

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор значимых событий, произошедших в республике с 26 сентября по 2 октября. 02.10.2022, Sputnik Абхазия

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На уходящей неделе в Абхазии отметили 29-ю годовщину Дня Победы и Независимости, в республике состоялись торжественные и памятные мероприятия. Впервые с официальным визитом Абхазию посетил глава Беларуси Алекснадр Лукашенко.SputnikДень ПобедыГлавным событием недели стало празднование 29-й годовщины Дня Победы и Независимости Абхазии.Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил жителей республики с одним из главных праздников.Аслан Бжания вспомнил тех, кто встал вместе с жителями Абхазии на ее защиту - потомков махаджиров, добровольцев с Северного Кавказа - адыгов, кабардинцев, черкесов, абазин, чеченцев, осетин, ингушей, дагестанцев и многих других, - казаков с Юга России и других российских регионов, жителей Донбасса и Приднестровья.Президент добавил, что, объединившись, народ Абхазии сможет достичь главной цели - уверенного будущего и благополучия страны, и пожелал соотечественникам мира и добра.С праздником Абхазию поздравил и президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что российско-абхазские отношения развиваются на основе принципов союзничества и стратегического партнерства. Российский президент пожелал Аслану Бжания крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Абхазии – мира и благополучия.В День Победы и Независимости в Абхазии состоялись торжественные мероприятия. В Сухуме прошла церемония возложения у Мемориала Славы. Почтить память воинов, погибших в годы Отечественной войны народа Абхазии, в Парк Славы пришёл президент республики Аслан Бжания, спикер Парламента Лаша Ашуба, премьер-министр Александр Анкваб, главы министерств, государственных учреждений, депутаты Народного Собрания, жители республики.Также в столице состоялось торжественное прохождение военнослужащих Минобороны Абхазии. В прохождении приняли участие более 600 человек.В праздничный день глава государства, главы министерств и ведомств посетили могилу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.29 сентября в селе Мыку состоялся конно-спортивный праздник в честь Дня Победы и Независимости. Спортсмены боролись за призовые места в конном футболе, метании копья и забегах на приз первого и второго президента республики, а также действующего главы государства.Лукашенко в Абхазии27 сентября состоялся первый официальный визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Абхазию. Аслан Бжания встретился с ним на государственной даче в Пицунде.Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые прибыл в Абхазию 28 сентября. Приветствуя гостя, Аслан Бжания напомнил, что в январе 1996 года на совете глав государств-членов СНГ именно Лукашенко высказался против экономической блокады послевоенной Абхазии.Александр Лукашенко, в свою очередь, подчеркнул, что его визит не связан с событиями в мире и добавил, что обсуждал свой приезд с президентом России."Вчера мы обсуждали проблемы Абхазии с нашим старшим братом Владимиром Владимировичем Путиным. Мы очень много, до ночи обсуждали эти вопросы и пришли к одному выводу, что Абхазию нельзя бросать. Ей надо помогать, чтобы этот цветущий край, люди, которые здесь живут, жили нормально", - сказал он.На визит Лукашенко в Абхазию последовала реакция от грузинского руководства. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила своего белорусского коллегу Александра Лукашенко, который посетил Абхазию, в нарушении двусторонних отношений и принципов международного права.29 сентября Министр иностранных дел Инал Ардзинба заявил, что Абхазию не волнует реакция третьих стран, например Грузии, на визит Александра Лукашенко в республику.Новые субъекты в составе России30 сентября на торжественной церемонии в Кремле Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о принятии регионов в состав России и образовании новых субъектов федерации.Президент Аслан Бжания поздравил глав Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья и Херсонской области с подписанием договоров. Глава государства пожелал жителям освобожденных регионов мира, благополучия и процветания.Двойное гражданство27 сентября главы внешнеполитических ведомств Абхазии и России Инал Ардзинба и Сергей Лавров подписали соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства.В ходе встречи Сергей Лавров заявил о безусловной поддержке Россией укрепления государственного суверенитета Абхазии и поблагодарил представителей республики за принципиальную позицию по вопросу происходящего на Украине.Помощь добровольцам27 сентября Кабинет министров Абхазии принял распоряжение о единовременной социальной выплате в миллион рублей семье погибшего в Донбассе добровольца из Абхазии Артура Киркинадзе. Он участвовал в боях за освобождение Донбасса и погиб под Авдеевкой в ночь с 8 на 9 сентября.Кроме того, правительство приняло решение о дополнительных мерах социальной поддержки семье погибшего. Согласно ему, семье Артура Киркинадзе предусмотрены ежемесячные выплаты от государства в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.Также Кабмин принял распоряжения о единовременных выплатах по 500 тысяч рублей раненым в Донбассе добровольцам Алиасу Авидзба и Нарсоу Адлейба.1 октября МИД Абхазии заявил, что Алиас Авидзба получит российское гражданство в упрощенном порядке, инициативу поддержал президент России Владимир Путин.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220929/putin-pozdravil-bzhaniya-i-narod-abkhazii-s-dnem-pobedy-i-nezavisimosti-1041806736.html

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