https://sputnik-abkhazia.ru/20221003/chto-proiskhodit-na-khersonskom-napravlenii-1041880342.html

Что происходит на Херсонском направлении

Что происходит на Херсонском направлении

Повышенная активность украинских войск, пренебрежение к своим потерям и отдельные тактические успехи ВСУ на 1000-километровой линии боевого соприкосновения... 03.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-03T20:40+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

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Огневое могущество и фатальное для киевского режима преимущество российских войск на поле боя безусловны.Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов 3 октября заявил, что регион стабилен, а любое контрнаступление украинских войск заканчивается разгромом и "летальным уничтожением всех, кто наступает". Недавние попытки контрударов ВСУ (при поддержке теробороны и иностранных наемников) на Херсонском направлении успешно отражены российской артиллерией и авиацией.На одном из участков противник намеревался прорвать оборону российских войск силами танкового ("польские" Т-72М1) и пехотного батальонов (БМП-1 и "нидерландские" БТР YPR-765), однако попал под удар артиллерии – в этом бою ВСУ потеряли большое количество личного состава и бронетехники. Расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) "Акация" российского Центрального военного округа (ЦВО) эффективно поражают все виды укреплений и колонны боевой техники ВСУ. Отмечается надежность и высокая точность артустановок, возможность взаимодействия с беспилотной авиацией и наземными корректировщиками.В результате удара ВКС России по позициям 24-й механизированной бригады ВСУ в районе приграничного села Давыдов Брод (Херсонской области) уничтожено 60 боевиков и семь единиц военной техники. Танковым подразделениям ВСУ близ села Золотая Балка удалось вклиниться в глубину обороны российских войск, продолжается массированное огневое поражение противника. Потери ВСУ на Николаево-Криворожском направлении составили около 130 человек личного состава и 23 единицы военной техники.Союзным войскам удалось продвинуться вперед на Артемовском направлении, вблизи Славянско-Краматорской агломерации. На этом фоне заявления киевского режима о неких "отбитых поселках" Херсонской области – откровенная дезинформация украинской общественности и зарубежных спонсоров.Не в коня капустаРанее достигнутые отдельные тактические успехи ВСУ в Харьковской области стратегического смысла не имеют и, даже по мнению министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт, "кардинально ход войны не меняют". С другой стороны, в понедельник 3 октября опубликованы договоры с Донецкой и Луганской народным республиками, Херсонской и Запорожской областями о возвращении регионов в состав России. Напомню, Запорожская область войдет в РФ в своих административных границах, Херсонская – с двумя округами Николаевской области.Ранее президент Владимир Зеленский отреагировал на прием в состав России четырех бывших регионов Украины истеричным заявлением о начале "срочной" процедуры вступления страны в НАТО и новыми "контрударами". Драматический экспромт не вызвал восторга западных партнеров. Вступление Украины в альянс автоматически "включает" 5-ю статью устава о коллективной обороне, и втягивает в военный конфликт 30 стран, которые участвовать в нем не хотят.Оценки The American Conservative еще жестче: "Если Запад уступит требованиям президента Украины Владимира Зеленского по поводу вступления в НАТО, эта зима может превратиться из холодной в ядерную". Издание отмечает, что "западные покровители подтолкнули Зеленского к тому, чтобы подать заявку на членство в НАТО в результате десятилетий непродуманной внешней политики США в отношении Европы". Мы наблюдаем переоценку ценностей.Даже многомиллиардные оружейные поставки киевскому режиму натовские партнеры робко трактуют как "действия отдельных стран". Напомню, за прием Украины в НАТО сегодня выступают лидеры девяти из 30 возможных государств, преимущественно молодые демократии Восточной Европы с суммарным населением около 81 млн человек (1% человечества).Что это значит? Экс-советник НАТО Жак Бо резюмирует: "Проблема в том, что на украинцев всем плевать, они нужны только в качестве инструмента обслуживания интересов США". С другой стороны, киевский режим презирает своих солдат, украинские телеграм-каналы (все находятся под контролем офиса президента) транслируют: "Даже если за 2 месяца ВСУ потеряли 30-40-50 тысяч, то это всего 3-4-5%, которые не критичны для армии".Конгресс США 30 сентября принял резолюцию о дополнительной помощи Украине в сумме 11,7 млрд долларов – в соответствии с просьбой президента Джозефа Байдена. Из них 4,5 млрд долларов потратят на военную технику и пополнение запасов Пентагона, 2,7 млрд долларов – на разведку и помощь в обороне ВСУ, 4,5 млрд долларов – на бюджетную поддержку правительства Украины.В завершение – еще одно американское пророчество. Экс-руководитель ЦРУ генерал армии в отставке Дэвид Петреус 2 октября заявил, что США ответят на "ядерный удар Путина" по Украине, хотя Россия применять тактическое ядерное оружие не намерена. Общественное сознание ЕС настойчиво готовят к холодной и ядерной зиме. Европейцы просто призваны пожертвовать всем для сохранения американской исключительности и гегемонии США в мире.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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