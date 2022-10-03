https://sputnik-abkhazia.ru/20221003/gosduma-ratifitsirovala-dogovor-o-prinyatii-novykh-subektov-v-sostav-rossii-1041870245.html

Госдума ратифицировала договор о принятии новых субъектов в состав России

Госдума ратифицировала договор о принятии новых субъектов в состав России

Президент России Владимир Путин 30 сентября подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. 03.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-03T15:40+0300

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СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Госдума единогласно ратифицировала договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по соответствующему конституционному закону международному договору, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, пояснял ранее РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.Для этого необходимо в том числе принятие Госдумой закона о ратификации международного договора о принятии субъекта в состав России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/putin-nazval-vkhozhdenie-novykh-regionov-v-sostav-rossii-pravom-na-samoopredelenie-1041832612.html

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