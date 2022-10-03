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https://sputnik-abkhazia.ru/20221003/pervyy-multikulturnyy-festival-nartiada-otkrylsya-v-sukhume-1041878390.html
Первый мультикультурный фестиваль "Нартиада" открылся в Сухуме
Первый мультикультурный фестиваль "Нартиада" открылся в Сухуме
"Нартиада" – платформа для диалога между различными сферами искусства, где история и национальные корни - ключевые для работ современных художников... 03.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-03T19:10+0300
2022-10-03T19:10+0300
в абхазии
культура
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СУХУМ, 3 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Первый абхазо-российский мультикультурный фестиваль под названием "Нартиада" открылся в Сухуме в понедельник, 3 октября.Владелица арт-агентства "Полет" и продюсер фестиваля Ирина Бычкова отметила, что с помощью мероприятия вносится существенный вклад в сокровищницу мировой культуры.Продюсер и куратор фестиваля Атана Агрба подчеркнула, что в основе человеческих отношений лежит диалог – для этого было создано пространство для диалога на языке души, культуры, искусства и любви."Мы вас всех приглашаем окунуться в этот мир и вспомнить, кто мы есть, обратиться к опыту наших предков, исторической и генетической памяти, которая у нас есть. Нам всем сегодня необходимо оглянуться и перенять опыт ни одного поколения наших предков, которые оставили нам невероятный багаж где есть ответы на все вопросы, ответы на которые мы ищем", - сказала Агрба.В рамках фестиваля в Абхазии состоится открытие спецпроекта "Затерянный сад", выставка работ Гиви Смыр, выставка театральных афиш и театральной графики, костюмов, открытие экспозиции в Музее Банка, дискуссии и мастер-класс.На различных площадках с 3 по 7 октября будут представлены работы и произведения российских художников: мастера арт-инсталяций Маруси Борисовой-Севастьяновой, скульптора, дизайнера-флориста Светланы Евдокимовой, художника театра и кино, лауреата премии "Золотая Маска" Анастасии Нефедовой, художника-графика Ульяны Подкорытовой, Алексея Риттенберга,который работает с проекционной графикой, арт-инсталляциями и живописца, пионера видеоарта в России Ольги Тобрелутс.Помимо выставок, в рамках фестиваля пройдут дискуссии о фигуративном искусстве, о скульптуре и видах объемных изображений, о digital в современном искусстве, об искусстве в мире моды и театра, о новых традициях и материалах в декоративно-прикладном искусстве, а также мастер-класс по созданию уникального цветка из венецианского стекла.Кроме того, в холле Абхазского драмтеатра пройдет экспозиция, где будут представлены костюмы электротеатра Станиславского в авторстве главного художника по костюмам театра, эскизы к костюмам и впервые будут показаны исторические афиши Абхаздрама 1950-1970 годов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221003/dialog-kultur-festival-nartiada-proydet-v-abkhazii-1041869862.html
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культура, фестиваль, абхазия
культура, фестиваль, абхазия

Первый мультикультурный фестиваль "Нартиада" открылся в Сухуме

19:10 03.10.2022
© Sputnik / Марианна Кубрава Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус
Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус - Sputnik Абхазия, 1920, 03.10.2022
© Sputnik / Марианна Кубрава
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"Нартиада" – платформа для диалога между различными сферами искусства, где история и национальные корни - ключевые для работ современных художников, музыкантов, модельеров и мастеров других творческих профессий.
СУХУМ, 3 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Первый абхазо-российский мультикультурный фестиваль под названием "Нартиада" открылся в Сухуме в понедельник, 3 октября.
Владелица арт-агентства "Полет" и продюсер фестиваля Ирина Бычкова отметила, что с помощью мероприятия вносится существенный вклад в сокровищницу мировой культуры.
"Очень важно ощущать, кто мы такие, откуда пришли – это наши корни, и сегодня мы будем смотреть с нашими художниками в будущее, потому что художник – это всегда зеркало современности, он всегда наши глаза, уши, все системы навигации в этой жизни. Художник рассказывает нам о том, что будет завтра, а завтра мы должны решать глобальные проблемы, которые стоят перед планетой", - отметила она.
Продюсер и куратор фестиваля Атана Агрба подчеркнула, что в основе человеческих отношений лежит диалог – для этого было создано пространство для диалога на языке души, культуры, искусства и любви.
ПК участников Нартиады в Спутник - Sputnik Абхазия, 1920, 03.10.2022
Пресс-центр
Диалог культур: фестиваль "Нартиада" пройдет в Абхазии
14:45
"Мы вас всех приглашаем окунуться в этот мир и вспомнить, кто мы есть, обратиться к опыту наших предков, исторической и генетической памяти, которая у нас есть. Нам всем сегодня необходимо оглянуться и перенять опыт ни одного поколения наших предков, которые оставили нам невероятный багаж где есть ответы на все вопросы, ответы на которые мы ищем", - сказала Агрба.
В рамках фестиваля в Абхазии состоится открытие спецпроекта "Затерянный сад", выставка работ Гиви Смыр, выставка театральных афиш и театральной графики, костюмов, открытие экспозиции в Музее Банка, дискуссии и мастер-класс.
© Sputnik / Марианна Кубрава Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус
Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус - Sputnik Абхазия
1/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус
© Sputnik / Марианна Кубрава Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус
Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус - Sputnik Абхазия
2/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус
© Sputnik / Марианна Кубрава Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус
Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус - Sputnik Абхазия
3/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус
© Sputnik / Марианна Кубрава Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус
Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус - Sputnik Абхазия
4/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус
© Sputnik / Марианна Кубрава Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус
Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус
© Sputnik / Марианна Кубрава Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус
Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус - Sputnik Абхазия
6/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус
© Sputnik / Марианна Кубрава Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус
Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус - Sputnik Абхазия
7/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус
© Sputnik / Марианна Кубрава Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус
Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус - Sputnik Абхазия
8/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус
© Sputnik / Марианна Кубрава Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус
Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус - Sputnik Абхазия
9/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус
© Sputnik / Марианна Кубрава Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус
Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус - Sputnik Абхазия
10/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус
© Sputnik / Марианна Кубрава Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус
Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус - Sputnik Абхазия
11/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус
© Sputnik / Марианна Кубрава Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус
Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус - Sputnik Абхазия
12/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус
© Sputnik / Марианна Кубрава Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус
Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус - Sputnik Абхазия
13/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус
1/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус
2/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус
3/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус
4/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус
5/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус
6/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус
7/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус
8/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус
9/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус
10/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус
11/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус
12/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус
13/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус
На различных площадках с 3 по 7 октября будут представлены работы и произведения российских художников: мастера арт-инсталяций Маруси Борисовой-Севастьяновой, скульптора, дизайнера-флориста Светланы Евдокимовой, художника театра и кино, лауреата премии "Золотая Маска" Анастасии Нефедовой, художника-графика Ульяны Подкорытовой, Алексея Риттенберга,который работает с проекционной графикой, арт-инсталляциями и живописца, пионера видеоарта в России Ольги Тобрелутс.
Абхазию представят работы Адамура Аршба, Батала Джапуа, Гиви Смыр, Апщи Хагба, Дианы Хинтба, Ильи Цвижба и Давида Чкотуа. В Новоафонской пещере будут представлены работы Владимира Воуба – иллюстрации к Нартскому эпосу.
Помимо выставок, в рамках фестиваля пройдут дискуссии о фигуративном искусстве, о скульптуре и видах объемных изображений, о digital в современном искусстве, об искусстве в мире моды и театра, о новых традициях и материалах в декоративно-прикладном искусстве, а также мастер-класс по созданию уникального цветка из венецианского стекла.
Кроме того, в холле Абхазского драмтеатра пройдет экспозиция, где будут представлены костюмы электротеатра Станиславского в авторстве главного художника по костюмам театра, эскизы к костюмам и впервые будут показаны исторические афиши Абхаздрама 1950-1970 годов.
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