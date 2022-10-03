https://sputnik-abkhazia.ru/20221003/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-4-oktyabrya-1041871839.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 4 октября

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 4 октября

Погода черноморского побережья Абхазии существенно не изменится, по-прежнему сохранится влияние фронтов циклона. 03.10.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Во вторник, 4 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь разной интенсивности, местами возможна гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью +12°С до +17°С, днем +17°С до +22°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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2022

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погода в абхазии