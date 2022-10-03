https://sputnik-abkhazia.ru/20221003/zateryannyy-sad-vystavka-rossiyskogo-khudozhnika-otkrylas-v-sukhumskoy-kreposti-1041878844.html

"Затерянный сад": выставка российского художника открылась в Сухумской крепости

"Затерянный сад": выставка российского художника открылась в Сухумской крепости

Выставка проходит в рамках первого абхазо-российского мультикультурного фестиваля "Нартиада", который открылся в Сухуме 3 октября. Sputnik Абхазия ... 03.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-03T19:30+0300

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СУХУМ, 3 окт - Sputnik, Бадрак Авидзба. На руинах Сухумской крепости открылась выставка "Затерянный сад" российского художника Дмитрия Горбунова.Художник создает скульптуры методом 3D-печати, на выставке он представил пять работ."Здесь представлена мини-версия моего проекта "Затерянный сад". Это мифотворческий проект, я придумал историю, в которой я якобы из местной земли доставал какие-то предметы, представляющие ценность. При этом я протащил тему авторского почерка, и вот эти живописные мазки, которые украшают вазы, которые становятся самостоятельными фигурами - это символ почерка автора", - подчеркнул Горбунов.Провести подобную выставку изначально планировали в историческом месте, рассказал он."Это первое место куда я пришел, оно мне сразу понравилось, я остановил свой выбор здесь, я понял, что это именно то, что я визуазировал", - говорит автор."Затерянный сад" - это обнуление прежних смыслов, сильно обмельчавших на фоне разрушительных перемен, желание вернуться во времена культурного и духовного расцвета человечества.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221003/pervyy-multikulturnyy-festival-nartiada-otkrylsya-v-sukhume-1041878390.html

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