"Затерянный сад": выставка российского художника открылась в Сухумской крепости

СУХУМ, 3 окт - Sputnik, Бадрак Авидзба. На руинах Сухумской крепости открылась выставка "Затерянный сад" российского художника Дмитрия Горбунова.Художник создает скульптуры методом 3D-печати, на выставке он представил пять работ."Здесь представлена мини-версия моего проекта "Затерянный сад". Это мифотворческий проект, я придумал историю, в которой я якобы из местной земли доставал какие-то предметы, представляющие ценность. При этом я протащил тему авторского почерка, и вот эти живописные мазки, которые украшают вазы, которые становятся самостоятельными фигурами - это символ почерка автора", - подчеркнул Горбунов.Провести подобную выставку изначально планировали в историческом месте, рассказал он."Это первое место куда я пришел, оно мне сразу понравилось, я остановил свой выбор здесь, я понял, что это именно то, что я визуазировал", - говорит автор."Затерянный сад" - это обнуление прежних смыслов, сильно обмельчавших на фоне разрушительных перемен, желание вернуться во времена культурного и духовного расцвета человечества.
"Здесь представлена мини-версия моего проекта "Затерянный сад". Это мифотворческий проект, я придумал историю, в которой я якобы из местной земли доставал какие-то предметы, представляющие ценность. При этом я протащил тему авторского почерка, и вот эти живописные мазки, которые украшают вазы, которые становятся самостоятельными фигурами - это символ почерка автора", - подчеркнул Горбунов.
Провести подобную выставку изначально планировали в историческом месте, рассказал он.
"Это первое место куда я пришел, оно мне сразу понравилось, я остановил свой выбор здесь, я понял, что это именно то, что я визуазировал", - говорит автор.