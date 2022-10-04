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Аслан Бжания принял бойца "Пятнашки"
Аслан Бжания принял бойца "Пятнашки"
Алиас Авидзба в августе этого года получил тяжелое ранение в Донбассе. 04.10.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участника специальной военной операции на Украине, заместителя командира 4 роты Интернациональной бригады "Пятнашка" Алиаса Авидзба. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Авидзба поблагодарил главу государства за поддержку и помощь после тяжелого ранения, он напомнил, что по ходатайству Бжания президент России поддержал инициативу о приеме Авидзба в гражданство в упрощенном порядке. Боец "Пятнашки" участвовал в составе интернациональной бригады "Пятнашка". В августе этого года он получил тяжелое ранение. Руководство страны приняло распоряжение о выплате раненым гражданам республики Алиасу Авидзба и Нарсоу Адлейба по 500 тысяч рублей .Ранее по поручению президента бойцам "Пятнашки" передали УАЗ и обмундирование.Аслан Бжания отметил, что не сомневается в положительном исходе специальной военной операции на Украине. Говоря о ситуации внутри республики, он подчеркнул важность сохранения единства."Моя задача сохранить народ Абхазии и в конечном итоге сделать так, чтобы каждый был счастлив, жил достойно и в достатке. Сохранение нашего этноса, языка, культуры – главная задача", - сказал Аслан Бжания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221001/dobrovolets-iz-abkhazii-poluchit-grazhdanstvo-rossii-v-uproschennom-poryadke-1041851296.html
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абхазия, россия, днр

Аслан Бжания принял бойца "Пятнашки"

18:10 04.10.2022
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииПрезидент Абхазии Аслан Бжания принял участника специальной военной операции на Украине, заместителя командира 4 роты Интернациональной бригады "Пятнашка" Алиаса Авидзба
Президент Абхазии Аслан Бжания принял участника специальной военной операции на Украине, заместителя командира 4 роты Интернациональной бригады Пятнашка Алиаса Авидзба - Sputnik Абхазия, 1920, 04.10.2022
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
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Алиас Авидзба в августе этого года получил тяжелое ранение в Донбассе.
СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участника специальной военной операции на Украине, заместителя командира 4 роты Интернациональной бригады "Пятнашка" Алиаса Авидзба. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Твое поведение достойно высокого внимания. Воспитанный в духе Апсуара именно так и должен поступать. Я, как глава государства, хочу поблагодарить тебя. Желаю в дальнейшем успехов, благополучия. Пусть Господь хранит тебя", - сказал президент.
Авидзба поблагодарил главу государства за поддержку и помощь после тяжелого ранения, он напомнил, что по ходатайству Бжания президент России поддержал инициативу о приеме Авидзба в гражданство в упрощенном порядке.
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Боец "Пятнашки" участвовал в составе интернациональной бригады "Пятнашка". В августе этого года он получил тяжелое ранение. Руководство страны приняло распоряжение о выплате раненым гражданам республики Алиасу Авидзба и Нарсоу Адлейба по 500 тысяч рублей .
Авидзба подчеркнул, что бойцы "Пятнашки" благодарны руководству страны за поддержку и помощь, "они готовы к выполнению любых поставленных перед ними задач".
Ранее по поручению президента бойцам "Пятнашки" передали УАЗ и обмундирование.

Аслан Бжания отметил, что не сомневается в положительном исходе специальной военной операции на Украине. Говоря о ситуации внутри республики, он подчеркнул важность сохранения единства.

"Моя задача сохранить народ Абхазии и в конечном итоге сделать так, чтобы каждый был счастлив, жил достойно и в достатке. Сохранение нашего этноса, языка, культуры – главная задача", - сказал Аслан Бжания.
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