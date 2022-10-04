https://sputnik-abkhazia.ru/20221004/sila-v-pravde--i-v-tylu-i-na-fronte-1041886781.html

Сила в правде — и в тылу, и на фронте

Сила в правде — и в тылу, и на фронте

Все громче звучат требования признать ошибки в ходе подготовки и проведения специальной военной операции, наказать виновных в поражениях на фронте, устроить... 04.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-04T12:20+0300

2022-10-04T12:20+0300

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И, вообще, все громче звучат требования "начать уже говорить правду, какой бы горькой она не была". А иначе проиграем — и не на Украине, а в битве за Россию, пишет Петр Акопов для РИА Новости.Что такое Российская Федерация? Это осколок исторической России — да, это ее ядро, основа, но все же далеко не вся Россия.Могла ли страна после распада СССР стать самодостаточным, полноценным государством, причем государством — цивилизацией русского народа? Нет, не могла — потому что вы не можете нормально ходить, если вас лишили одной из ног (Украины).Сформулировала ли Россия национальную идею, создала ли новую национальную элиту, обозначила ли она свои цели как государства? Нет — и потому, что она была осколком России, и потому, что немалая часть ее элит выросла из безвременья 90-х, смирилась с распадом страны или даже заработала на нем и совершенно не волновалась насчет того, "что там у хохлов". То есть не считала важным вопрос воссоединения русских земель. Да, решающее значение этого вопроса понимал Владимир Путин — еще до 2014 года. Но даже после Крыма вопрос воссоединения не стал центральным для нашей страны, в том числе и потому, что в элитах не осознавали: Рубикон уже давно перейден и назад хода нет.Но при чем здесь правда о ходе спецоперации? Все же настроены на то, чтобы победить, просто требуют разобраться с дураками и ворами, быть честными и осознать серьезность момента. Так-то оно так, вот только если мы правильно понимаем, чем была Россия до 24 февраля этого года, то нужно честно признать, что той страны уже нет. Рождается новая страна, возвращается историческая Россия: путь к ней будет долог — и вовсе не только на фронте. Уходящая Российская Федерация, которую Владимир Путин всеми силами пытался мирно реформировать сверху, имела массу недостатков, главным из которых было желание большой части элит сделать временное постоянным.То есть из той переходной формы, которой сама страна была по отношению к исторической России (после краха СССР), создать устойчивое государство с социально-экономической системой и даже классовым делением, вписанное в международное разделение труда в рамках атлантического проекта глобализации, с культом наживы, потребления и удовольствий. Нет, конечно, Путин говорил о ценностях, традиции, патриотизме и подлинном суверенитете, о противостоянии с Западом, но очень многие и в бизнесе, и во власти (не говоря уже о "креативном классе") не понимали и не хотели понимать, о чем идет речь. Потому что не знали свою страну (не нынешнюю Российскую Федерацию, а Россию как таковую), не уважали свой народ, не считали его интересы и ценности своими (если, конечно, не брать материальные ценности). Они не верили в то, что Россия вернется, думая, что на их век точно хватит власти и богатства.Да, по сравнению с тем, что было в 90-е и даже первую половину нулевых, нам удалось восстановить управляемость страной, убрать от власти олигархов, наполнить государственный бюджет, поднять уровень жизни людей и запустить серьезные предприятия. Но уходя от разрухи и вычищая проходимцев и жуликов, мы так и не вышли к эффективной кадровой политике на всех этажах власти. Была проведена огромная работа по подготовке и смене кадров, по борьбе с коррупцией, но и во власти, и в бизнесе сохранилось своеобразное "частно-государственное партнерство", а проще говоря — совместное распиливание государственного финансирования. Что является его следствием? Приписки, имитация деятельности, а в боевых условиях — нехватка вооружений, боеприпасов, полноценно выученных и выслуженных военных кадров. Все это вскрылось после 24 февраля — и теперь нам приходится исправлять это потом и кровью.Можем ли мы не исправить? Да, если останемся той, дофевральской Россией. Но в том-то и дело, что той страны уже нет: новая родилась не 30 сентября, когда произошло воссоединение с четырьмя регионами. Она рождается все эти месяцы — и будет проявляться все отчетливей с каждым днем и месяцем. Будут огромные перемены в экономике, культуре, социальном укладе — во всем, что определяет жизнь нашего народа. И, естественно, в первую очередь в армии — воюющей так, как она сейчас способна. Хуже, чем нам хотелось бы, хуже, чем могла бы? Но это армия нашего уходящего временного государства, у которого масса проблем и болячек, родовых травм и неизлечимых болезней — почему его армия должна была быть сильнее его самого? Но это русская армия — и ее роль в вопросе рождения нового государства, в процессе перехода к нему просто огромна. Потому что без ее победы ничего не будет. Старое государство уйдет, а новое не сформируем.Да, нам нужна вся правда — и она сейчас звучит очень просто: мы все на всех уровнях должны сделать все возможное для победы нашей армии. А не зацикливаться на поиске "глупости или измены". Очень важно не поддаваться искушению: мол, Верховный главнокомандующий чего-то не знает или не хочет делать, давайте откроем ему глаза или подтолкнем его — и проблема будет решена. Это начало пути к настоящей катастрофе, потому что потом будет "раз он не сделал, как мы сказали, значит, он предатель". Нас уже провели по этому пути к февралю 1917-го — и мы не собираемся его повторять.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/putin-nazval-vkhozhdenie-novykh-regionov-v-sostav-rossii-pravom-na-samoopredelenie-1041832612.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221003/komandovat-paradom-budem-my-kak-ssha-podminayut-pod-sebya-evropu-1041859564.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221001/kto-protivostoit-rossii--vrag-nazvan-po-imeni-1041844380.html

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