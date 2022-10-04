Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221004/vystavka-rabot-abkhazskogo-i-rossiyskogo-skulptorov-otkrylas-v-muzee-deneg-v-sukhume-1041907730.html
Выставка работ абхазского и российского скульпторов открылась в Музее денег в Сухуме
Выставка работ абхазского и российского скульпторов открылась в Музее денег в Сухуме
В рамках фестиваля "Нартиада" на различных площадках с 3 по 7 октября будут представлены работы и произведения абхазских и российских художников. 04.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-04T19:20+0300
2022-10-04T19:24+0300
в абхазии
культура
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/04/1041906283_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_348af06b64a900dda41508a0aa2e3c8f.jpg
СУХУМ, 4 окт - Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка работ Светланы Евдокимовой и Давида Чкотуа открылась в Музее денег Банка Абхазии в рамках фестиваля "Нартиада" во вторник 4 октября.Художник, скульптор, дизайнер-флорист Светлана Евдокимова создает скульптуры из закаленной стали и муранского стекла. В рамках фестиваля Евдокимова создала символический цветок Абхазии, в котором находят воплощение исторические корни нартского эпоса, трансформирующиеся в микс цвета и формы. Изначально художник пробовала соединить металл с фарфором, однако эксперимент не удался.В рамках фестиваля "Нартиада" на различных площадках с 3 по 7 октября будут представлены работы и произведения абхазских и российских художников. Помимо выставок пройдут дискуссии о фигуративном искусстве, о скульптуре и видах объемных изображений, о digital в современном искусстве, об искусстве в мире моды и театра, о новых традициях и материалах в декоративно-прикладном искусстве, а также мастер-класс по созданию уникального цветка из венецианского стекла.Кроме того, в холле Абхазского драмтеатра пройдет экспозиция, где будут представлены костюмы электротеатра Станиславского в авторстве главного художника по костюмам театра, эскизы к костюмам и впервые будут показаны исторические афиши Абхаздрама 1950-1970 годов.Агентство Sputnik - информационный партнер межкультурного проекта "Нартиада".
https://sputnik-abkhazia.ru/20221004/kartiny-givi-smyr-pokazali-v-ramkakh-festivalya-nartiada-v-novom-afone-1041903560.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/04/1041906283_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_ade7bdb76f2173a1bf73bf8bee0b04e7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
культура, абхазия
культура, абхазия

Выставка работ абхазского и российского скульпторов открылась в Музее денег в Сухуме

19:20 04.10.2022 (обновлено: 19:24 04.10.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук В музее Банка Абхазии открылась выставка в рамках фестиваля Нартиада
В музее Банка Абхазии открылась выставка в рамках фестиваля Нартиада - Sputnik Абхазия, 1920, 04.10.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
НовостиTelegram
В рамках фестиваля "Нартиада" на различных площадках с 3 по 7 октября будут представлены работы и произведения абхазских и российских художников.
СУХУМ, 4 окт - Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка работ Светланы Евдокимовой и Давида Чкотуа открылась в Музее денег Банка Абхазии в рамках фестиваля "Нартиада" во вторник 4 октября.
Выставка в Новом Афоне - Sputnik Абхазия, 1920, 04.10.2022
В Абхазии
Картины Гиви Смыр показали в рамках фестиваля "Нартиада" в Новом Афоне
17:28
Художник, скульптор, дизайнер-флорист Светлана Евдокимова создает скульптуры из закаленной стали и муранского стекла.
В рамках фестиваля Евдокимова создала символический цветок Абхазии, в котором находят воплощение исторические корни нартского эпоса, трансформирующиеся в микс цвета и формы.
© Sputnik / Томас Тхайцук В музее Банка Абхазии открылась выставка в рамках фестиваля Нартиада
В музее Банка Абхазии открылась выставка в рамках фестиваля Нартиада - Sputnik Абхазия
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
В музее Банка Абхазии открылась выставка в рамках фестиваля Нартиада
© Sputnik / Томас Тхайцук В музее Банка Абхазии открылась выставка в рамках фестиваля Нартиада
В музее Банка Абхазии открылась выставка в рамках фестиваля Нартиада - Sputnik Абхазия
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
В музее Банка Абхазии открылась выставка в рамках фестиваля Нартиада
© Sputnik / Томас Тхайцук В музее Банка Абхазии открылась выставка в рамках фестиваля Нартиада
В музее Банка Абхазии открылась выставка в рамках фестиваля Нартиада - Sputnik Абхазия
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
В музее Банка Абхазии открылась выставка в рамках фестиваля Нартиада
© Sputnik / Томас Тхайцук В музее Банка Абхазии открылась выставка в рамках фестиваля Нартиада
В музее Банка Абхазии открылась выставка в рамках фестиваля Нартиада - Sputnik Абхазия
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
В музее Банка Абхазии открылась выставка в рамках фестиваля Нартиада
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
В музее Банка Абхазии открылась выставка в рамках фестиваля Нартиада
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
В музее Банка Абхазии открылась выставка в рамках фестиваля Нартиада
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
В музее Банка Абхазии открылась выставка в рамках фестиваля Нартиада
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
В музее Банка Абхазии открылась выставка в рамках фестиваля Нартиада
Изначально художник пробовала соединить металл с фарфором, однако эксперимент не удался.
Давид Чкотуа - молодой абхазский скульптор. Образы, создаваемые скульптором, рождаются на стыке фантазии и природных форм. Автор смело подходит к выбору цвета и обработке материалов - алюминия, бронзы, керамики.
В рамках фестиваля "Нартиада" на различных площадках с 3 по 7 октября будут представлены работы и произведения абхазских и российских художников. Помимо выставок пройдут дискуссии о фигуративном искусстве, о скульптуре и видах объемных изображений, о digital в современном искусстве, об искусстве в мире моды и театра, о новых традициях и материалах в декоративно-прикладном искусстве, а также мастер-класс по созданию уникального цветка из венецианского стекла.
Кроме того, в холле Абхазского драмтеатра пройдет экспозиция, где будут представлены костюмы электротеатра Станиславского в авторстве главного художника по костюмам театра, эскизы к костюмам и впервые будут показаны исторические афиши Абхаздрама 1950-1970 годов.
Агентство Sputnik - информационный партнер межкультурного проекта "Нартиада".
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0