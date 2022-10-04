https://sputnik-abkhazia.ru/20221004/vystavka-rabot-abkhazskogo-i-rossiyskogo-skulptorov-otkrylas-v-muzee-deneg-v-sukhume-1041907730.html

Выставка работ абхазского и российского скульпторов открылась в Музее денег в Сухуме

Выставка работ абхазского и российского скульпторов открылась в Музее денег в Сухуме

В рамках фестиваля "Нартиада" на различных площадках с 3 по 7 октября будут представлены работы и произведения абхазских и российских художников. 04.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-04T19:20+0300

2022-10-04T19:20+0300

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в абхазии

культура

абхазия

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СУХУМ, 4 окт - Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка работ Светланы Евдокимовой и Давида Чкотуа открылась в Музее денег Банка Абхазии в рамках фестиваля "Нартиада" во вторник 4 октября.Художник, скульптор, дизайнер-флорист Светлана Евдокимова создает скульптуры из закаленной стали и муранского стекла. В рамках фестиваля Евдокимова создала символический цветок Абхазии, в котором находят воплощение исторические корни нартского эпоса, трансформирующиеся в микс цвета и формы. Изначально художник пробовала соединить металл с фарфором, однако эксперимент не удался.В рамках фестиваля "Нартиада" на различных площадках с 3 по 7 октября будут представлены работы и произведения абхазских и российских художников. Помимо выставок пройдут дискуссии о фигуративном искусстве, о скульптуре и видах объемных изображений, о digital в современном искусстве, об искусстве в мире моды и театра, о новых традициях и материалах в декоративно-прикладном искусстве, а также мастер-класс по созданию уникального цветка из венецианского стекла.Кроме того, в холле Абхазского драмтеатра пройдет экспозиция, где будут представлены костюмы электротеатра Станиславского в авторстве главного художника по костюмам театра, эскизы к костюмам и впервые будут показаны исторические афиши Абхаздрама 1950-1970 годов.Агентство Sputnik - информационный партнер межкультурного проекта "Нартиада".

https://sputnik-abkhazia.ru/20221004/kartiny-givi-smyr-pokazali-v-ramkakh-festivalya-nartiada-v-novom-afone-1041903560.html

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