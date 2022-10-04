Выставка работ абхазского и российского скульпторов открылась в Музее денег в Сухуме
19:20 04.10.2022 (обновлено: 19:24 04.10.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук В музее Банка Абхазии открылась выставка в рамках фестиваля Нартиада
© Sputnik / Томас Тхайцук
В рамках фестиваля "Нартиада" на различных площадках с 3 по 7 октября будут представлены работы и произведения абхазских и российских художников.
СУХУМ, 4 окт - Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка работ Светланы Евдокимовой и Давида Чкотуа открылась в Музее денег Банка Абхазии в рамках фестиваля "Нартиада" во вторник 4 октября.
Художник, скульптор, дизайнер-флорист Светлана Евдокимова создает скульптуры из закаленной стали и муранского стекла.
В рамках фестиваля Евдокимова создала символический цветок Абхазии, в котором находят воплощение исторические корни нартского эпоса, трансформирующиеся в микс цвета и формы.
© Sputnik / Томас Тхайцук В музее Банка Абхазии открылась выставка в рамках фестиваля Нартиада
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© Sputnik / Томас Тхайцук
В музее Банка Абхазии открылась выставка в рамках фестиваля Нартиада
© Sputnik / Томас Тхайцук В музее Банка Абхазии открылась выставка в рамках фестиваля Нартиада
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© Sputnik / Томас Тхайцук
В музее Банка Абхазии открылась выставка в рамках фестиваля Нартиада
© Sputnik / Томас Тхайцук В музее Банка Абхазии открылась выставка в рамках фестиваля Нартиада
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© Sputnik / Томас Тхайцук
В музее Банка Абхазии открылась выставка в рамках фестиваля Нартиада
© Sputnik / Томас Тхайцук В музее Банка Абхазии открылась выставка в рамках фестиваля Нартиада
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© Sputnik / Томас Тхайцук
В музее Банка Абхазии открылась выставка в рамках фестиваля Нартиада
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© Sputnik / Томас Тхайцук
В музее Банка Абхазии открылась выставка в рамках фестиваля Нартиада
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© Sputnik / Томас Тхайцук
В музее Банка Абхазии открылась выставка в рамках фестиваля Нартиада
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© Sputnik / Томас Тхайцук
В музее Банка Абхазии открылась выставка в рамках фестиваля Нартиада
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© Sputnik / Томас Тхайцук
В музее Банка Абхазии открылась выставка в рамках фестиваля Нартиада
Изначально художник пробовала соединить металл с фарфором, однако эксперимент не удался.
Давид Чкотуа - молодой абхазский скульптор. Образы, создаваемые скульптором, рождаются на стыке фантазии и природных форм. Автор смело подходит к выбору цвета и обработке материалов - алюминия, бронзы, керамики.
В рамках фестиваля "Нартиада" на различных площадках с 3 по 7 октября будут представлены работы и произведения абхазских и российских художников. Помимо выставок пройдут дискуссии о фигуративном искусстве, о скульптуре и видах объемных изображений, о digital в современном искусстве, об искусстве в мире моды и театра, о новых традициях и материалах в декоративно-прикладном искусстве, а также мастер-класс по созданию уникального цветка из венецианского стекла.
Кроме того, в холле Абхазского драмтеатра пройдет экспозиция, где будут представлены костюмы электротеатра Станиславского в авторстве главного художника по костюмам театра, эскизы к костюмам и впервые будут показаны исторические афиши Абхаздрама 1950-1970 годов.
Агентство Sputnik - информационный партнер межкультурного проекта "Нартиада".