https://sputnik-abkhazia.ru/20221004/kartiny-givi-smyr-pokazali-v-ramkakh-festivalya-nartiada-v-novom-afone-1041903560.html

Картины Гиви Смыр показали в рамках фестиваля "Нартиада" в Новом Афоне

Картины Гиви Смыр показали в рамках фестиваля "Нартиада" в Новом Афоне

На выставке картин Гиви Смыр в рамках мультикультурного фестиваля "Нартиада" представили копии восьми работ, написанные автором в разные периоды его творческой... 04.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-04T17:28+0300

2022-10-04T17:28+0300

2022-10-04T18:06+0300

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НОВЫЙ АФОН, 4 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Выставка копий картин художника и скульптора Гиви Смыр прошла в рамках мультикультурного фестиваля "Нартиада" в Новом Афоне.По рассказу супруги Гиви Смыр Жаклин Чичибая, она лично отобрала для выставки именно эти картины, так как они отображают практически все этапы человеческой жизни и как он меняется в определенных условиях."Я постаралась сделать так, чтобы можно было показать этапы нашей жизни и культуры. Все эти работы мне близки. Я видела, как они создавались. Помню, как он (Гиви Смыр-прим.) утром начинал что-то одно, а вечером появлялось совершенно другое. Весь этот процесс очень трудоемкий и требовал философского подхода о том, почему люди так жили, почему они поступали определенным образом, почему у них были такие башни и так далее", - сказала Чичибая.Она также подчеркнула, что выбор организаторов творческого центра имени Гиви Смыр в качестве одной из площадок для "Нартиады" значим для всей семьи и близких автора в контексте ознакомления гостей страны, участников фестиваля с творчеством Смыр.Представленные работы, уточнила Чичибая, после окончания "Нартиады" передадут администрации Нового Афона, и картины будут развешаны по улицам Нового Афона.Родственник автора работ Зураб Смыр рассказал, что Гиви Смыр всегда выделялся из общей массы и отличался от всех своим мировоззрением, отношением к жизни и в какой-то период жизни даже стилем одежды. Родственник художника вспомнил, что еще в советский период Смыр был одним из первых "хиппи" и к этому далеко не все относились с пониманием."Да, все его знали, как человека, который открыл новоафонскую пещеру, и все время ищущего в лесу какие-то камни, поваленные деревья, из которых он делал скульптуры и ваял абхазских Богов. У Гиви было много планов, которые не осуществились до конца, но его семья готова в содействии со многими сделать то, о чем он мечтал", - отметил Зураб Смыр."Нартиада" – платформа для диалога между различными сферами искусства, где история и национальные корни - ключевые для работ современных художников, музыкантов, модельеров и мастеров других творческих профессий.Как отметила продюсер фестиваля Ирина Бычкова, площадка культурного центра имени Гиви Смыр была выбрана неспроста.Картины абхазского художника, поделилась виденьем Бычкова, удачно вписались в местные пейзажи и гармонируют с находящимся рядом водопадом, горами и ландшафтом города. По ее опыту, вписать произведения искусства в природу – самая сложная задача для организаторов подобных событий, но при этом наиболее интересное занятие.В одном из залов Новоафонской пещеры также прошла выставка картин абхазского графического художника Владимира Воуба, уточнила Бычкова и выразила надежду на то, что "Нартиада" станет традиционным фестивалем."Теперь мы гораздо больше знаем, у нас больше партнеров, мы познакомились с новыми художниками, и весной 2023 года хотим привезти абхазских художников в Россию. Как вы понимаете, в Москве все намного сложнее, но мы попробуем. Надежда есть", - призналась Бычкова.Участника фестиваля, художника из российской столицы Дмитрия Горбунова привлекла пластика персонажей картин Гиви Смыр.Больше всего художнице Марусе Борисовой-Севастьяновой понравилась картина с изображением абхазского Царя Леона. Художнику-графику Алексею Риттенбергу пришлось по душе полотно "Встреча". Он объяснил свой выбор тем, что ему было интересно, как местные живописцы создают мужские и женские образы."Здесь (в сюжете картины - прим.) местные красоты, море, горы, жизнь. Это все, соответственно, отображается в символизме художника. Мне интересно, как автор выражает взаимодействие мужчины и женщины и мне нравится, как местные художники с этим работают", - уточнил он.На выставке с сольным концертом выступил виолончелист из Москвы Сергей Суворов, который в последний раз был в Абхазии в детстве более тридцати лет назад.Программа музыканта состояла из композиций Иоганна Себастьяна Баха и Эдварда Бенджамина Бриттена. "Спустя 34 года я вновь в Абхазии. Еще две недели назад я даже представить себе этого не мог. Играть на улице для меня немного необычная ситуация. С другой стороны я вижу эти скалы и слышу звуки водопада, что, казалось бы, должно мешать, но по сути мы будем играть в дуэте", - сказал Суворов и добавил, что в следующий раз он посетит Абхазию вне работы и на более долгий период.В рамках фестиваля "Нартиада" на различных площадках с 3 по 7 октября будут представлены работы и произведения абхазских и российских художников. Помимо выставок пройдут дискуссии о фигуративном искусстве, о скульптуре и видах объемных изображений, о digital в современном искусстве, об искусстве в мире моды и театра, о новых традициях и материалах в декоративно-прикладном искусстве, а также мастер-класс по созданию уникального цветка из венецианского стекла.Кроме того, в холле Абхазского драмтеатра пройдет экспозиция, где будут представлены костюмы электротеатра Станиславского в авторстве главного художника по костюмам театра, эскизы к костюмам и впервые будут показаны исторические афиши Абхаздрама 1950-1970 годов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221003/pervyy-multikulturnyy-festival-nartiada-otkrylsya-v-sukhume-1041878390.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221004/vystavka-teatralnykh-afish-i-grafiki-otkrylas-v-abkhazskom-dramteatre-1041902895.html

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