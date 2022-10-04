Картины Гиви Смыр показали в рамках фестиваля "Нартиада" в Новом Афоне
17:28 04.10.2022 (обновлено: 18:06 04.10.2022)
© Sputnik / Бадри Есиава Выставка в Новом Афоне
© Sputnik / Бадри Есиава
На выставке картин Гиви Смыр в рамках мультикультурного фестиваля "Нартиада" представили копии восьми работ, написанные автором в разные периоды его творческой жизни.
НОВЫЙ АФОН, 4 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Выставка копий картин художника и скульптора Гиви Смыр прошла в рамках мультикультурного фестиваля "Нартиада" в Новом Афоне.
Экспозиция состояла из восьми копий работ Смыр на тему абхазской истории, культуры и быта - "Царь Леон", "Кама", "Джигит", "Встреча", "Сбор винограда", "Небесная сталь", "Воин", "Семья". Оригиналы полотен были написаны автором в разные периоды его творчества маслом, акрилом и углем.
По рассказу супруги Гиви Смыр Жаклин Чичибая, она лично отобрала для выставки именно эти картины, так как они отображают практически все этапы человеческой жизни и как он меняется в определенных условиях.
"Я постаралась сделать так, чтобы можно было показать этапы нашей жизни и культуры. Все эти работы мне близки. Я видела, как они создавались. Помню, как он (Гиви Смыр-прим.) утром начинал что-то одно, а вечером появлялось совершенно другое. Весь этот процесс очень трудоемкий и требовал философского подхода о том, почему люди так жили, почему они поступали определенным образом, почему у них были такие башни и так далее", - сказала Чичибая.
Она также подчеркнула, что выбор организаторов творческого центра имени Гиви Смыр в качестве одной из площадок для "Нартиады" значим для всей семьи и близких автора в контексте ознакомления гостей страны, участников фестиваля с творчеством Смыр.
Представленные работы, уточнила Чичибая, после окончания "Нартиады" передадут администрации Нового Афона, и картины будут развешаны по улицам Нового Афона.
Родственник автора работ Зураб Смыр рассказал, что Гиви Смыр всегда выделялся из общей массы и отличался от всех своим мировоззрением, отношением к жизни и в какой-то период жизни даже стилем одежды. Родственник художника вспомнил, что еще в советский период Смыр был одним из первых "хиппи" и к этому далеко не все относились с пониманием.
"Да, все его знали, как человека, который открыл новоафонскую пещеру, и все время ищущего в лесу какие-то камни, поваленные деревья, из которых он делал скульптуры и ваял абхазских Богов. У Гиви было много планов, которые не осуществились до конца, но его семья готова в содействии со многими сделать то, о чем он мечтал", - отметил Зураб Смыр.
"Нартиада" – платформа для диалога между различными сферами искусства, где история и национальные корни - ключевые для работ современных художников, музыкантов, модельеров и мастеров других творческих профессий.
Как отметила продюсер фестиваля Ирина Бычкова, площадка культурного центра имени Гиви Смыр была выбрана неспроста.
"Гиви Смыр, к сожалению, уже с нами нет, но он легенда и символ Нового Афона. Мы выбрали два знаковых города для фестиваля – это Сухум, как столица Абхазии, и Новый Афон, как духовная столица вашей страны. Мы сюда приехали получать благословение", - объяснила она.
Картины абхазского художника, поделилась виденьем Бычкова, удачно вписались в местные пейзажи и гармонируют с находящимся рядом водопадом, горами и ландшафтом города. По ее опыту, вписать произведения искусства в природу – самая сложная задача для организаторов подобных событий, но при этом наиболее интересное занятие.
© Sputnik / Бадри Есиава Выставка в Новом Афоне
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© Sputnik / Бадри Есиава
Выставка в Новом Афоне
© Sputnik / Бадри Есиава Выставка в Новом Афоне
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© Sputnik / Бадри Есиава
Выставка в Новом Афоне
© Sputnik / Бадри Есиава Выставка в Новом Афоне
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© Sputnik / Бадри Есиава
Выставка в Новом Афоне
© Sputnik / Бадри Есиава Выставка в Новом Афоне
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© Sputnik / Бадри Есиава
Выставка в Новом Афоне
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© Sputnik / Бадри Есиава
Выставка в Новом Афоне
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© Sputnik / Бадри Есиава
Выставка в Новом Афоне
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© Sputnik / Бадри Есиава
Выставка в Новом Афоне
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© Sputnik / Бадри Есиава
Выставка в Новом Афоне
В одном из залов Новоафонской пещеры также прошла выставка картин абхазского графического художника Владимира Воуба, уточнила Бычкова и выразила надежду на то, что "Нартиада" станет традиционным фестивалем.
"Теперь мы гораздо больше знаем, у нас больше партнеров, мы познакомились с новыми художниками, и весной 2023 года хотим привезти абхазских художников в Россию. Как вы понимаете, в Москве все намного сложнее, но мы попробуем. Надежда есть", - призналась Бычкова.
Участника фестиваля, художника из российской столицы Дмитрия Горбунова привлекла пластика персонажей картин Гиви Смыр.
"Я, как скульптор, тоже на это обращаю внимание. Видно, что автор основной задачей для себя ставил именно пластику персонажей. То есть, помимо очень сложного сюжета, присутствует такое содержание, которое лично для меня выходит на передний план", - сказал Горбунов.
Больше всего художнице Марусе Борисовой-Севастьяновой понравилась картина с изображением абхазского Царя Леона. Художнику-графику Алексею Риттенбергу пришлось по душе полотно "Встреча". Он объяснил свой выбор тем, что ему было интересно, как местные живописцы создают мужские и женские образы.
"Здесь (в сюжете картины - прим.) местные красоты, море, горы, жизнь. Это все, соответственно, отображается в символизме художника. Мне интересно, как автор выражает взаимодействие мужчины и женщины и мне нравится, как местные художники с этим работают", - уточнил он.
На выставке с сольным концертом выступил виолончелист из Москвы Сергей Суворов, который в последний раз был в Абхазии в детстве более тридцати лет назад.
Программа музыканта состояла из композиций Иоганна Себастьяна Баха и Эдварда Бенджамина Бриттена.
"Спустя 34 года я вновь в Абхазии. Еще две недели назад я даже представить себе этого не мог. Играть на улице для меня немного необычная ситуация. С другой стороны я вижу эти скалы и слышу звуки водопада, что, казалось бы, должно мешать, но по сути мы будем играть в дуэте", - сказал Суворов и добавил, что в следующий раз он посетит Абхазию вне работы и на более долгий период.
В рамках фестиваля "Нартиада" на различных площадках с 3 по 7 октября будут представлены работы и произведения абхазских и российских художников. Помимо выставок пройдут дискуссии о фигуративном искусстве, о скульптуре и видах объемных изображений, о digital в современном искусстве, об искусстве в мире моды и театра, о новых традициях и материалах в декоративно-прикладном искусстве, а также мастер-класс по созданию уникального цветка из венецианского стекла.
Кроме того, в холле Абхазского драмтеатра пройдет экспозиция, где будут представлены костюмы электротеатра Станиславского в авторстве главного художника по костюмам театра, эскизы к костюмам и впервые будут показаны исторические афиши Абхаздрама 1950-1970 годов.