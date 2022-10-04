https://sputnik-abkhazia.ru/20221004/vystavka-teatralnykh-afish-i-grafiki-otkrylas-v-abkhazskom-dramteatre-1041902895.html

Выставка театральных афиш и графики открылась в Абхазском драмтеатре

Выставка театральных афиш и графики открылась в Абхазском драмтеатре

Выставка проходит в рамках первого абхазо-российского мультикультурного фестиваля Нартиада. Sputnik Абхазия - информационный партнер проекта. 04.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-04T16:55+0300

2022-10-04T16:55+0300

2022-10-04T17:05+0300

в абхазии

культура

абхазия

абхазский драматический театр

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СУХУМ, 4 окт - Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка театральных афиш и театральной графики открылась в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба во вторник 4 октября.Помимо работ Анастасии Нефедовой, в фойе театра разместили афиши известных постановок Абхазского драматического театра.Художник из Москвы провела мастер-класс, в рамках которого рассказала абхазской публике о своем творчестве."Очень приятно, что мы находимся в фойе театра, потому что фойе это всегда какое-то преддверие чего-то, когда ты волнуешься, когда ты трепещешь в предвкушении какого-то события. Хочется, чтобы наш вечер был уютным", - сказала Анастасия Нефедова.Выставка будет работать до 7 октября.На различных площадках "Нартиады" с 3 по 7 октября будут представлены работы и произведения российских художников: мастера арт-инсталяций Маруси Борисовой-Севастьяновой, скульптора, дизайнера-флориста Светланы Евдокимовой, художника театра и кино, лауреата премии "Золотая Маска" Анастасии Нефедовой, художника-графика Ульяны Подкорытовой, Алексея Риттенберга,который работает с проекционной графикой, арт-инсталляциями и живописца, пионера видеоарта в России Ольги Тобрелутс.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221003/pervyy-multikulturnyy-festival-nartiada-otkrylsya-v-sukhume-1041878390.html

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