Выставка театральных афиш и графики открылась в Абхазском драмтеатре

СУХУМ, 4 окт - Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка театральных афиш и театральной графики открылась в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба во вторник 4 октября.Помимо работ Анастасии Нефедовой, в фойе театра разместили афиши известных постановок Абхазского драматического театра.Художник из Москвы провела мастер-класс, в рамках которого рассказала абхазской публике о своем творчестве."Очень приятно, что мы находимся в фойе театра, потому что фойе это всегда какое-то преддверие чего-то, когда ты волнуешься, когда ты трепещешь в предвкушении какого-то события. Хочется, чтобы наш вечер был уютным", - сказала Анастасия Нефедова.Выставка будет работать до 7 октября.На различных площадках "Нартиады" с 3 по 7 октября будут представлены работы и произведения российских художников: мастера арт-инсталяций Маруси Борисовой-Севастьяновой, скульптора, дизайнера-флориста Светланы Евдокимовой, художника театра и кино, лауреата премии "Золотая Маска" Анастасии Нефедовой, художника-графика Ульяны Подкорытовой, Алексея Риттенберга,который работает с проекционной графикой, арт-инсталляциями и живописца, пионера видеоарта в России Ольги Тобрелутс.
Выставка проходит в рамках первого абхазо-российского мультикультурного фестиваля Нартиада. Sputnik Абхазия - информационный партнер проекта.
СУХУМ, 4 окт - Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка театральных афиш и театральной графики открылась в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба во вторник 4 октября.
"Сегодня у нас открывается выставка Анастасии Нефедовой - это художник по костюмам знаменитого "Электротеатра" в Москве. Это очень экспериментальные и колоритные спектакли - это невероятные костюмы, они всегда с какой-то гениальной задумкой", - сказала одна из организаторов фестиваля "Нартиада" София Бычкова.
Помимо работ Анастасии Нефедовой, в фойе театра разместили афиши известных постановок Абхазского драматического театра.
Художник из Москвы провела мастер-класс, в рамках которого рассказала абхазской публике о своем творчестве.
"Очень приятно, что мы находимся в фойе театра, потому что фойе это всегда какое-то преддверие чего-то, когда ты волнуешься, когда ты трепещешь в предвкушении какого-то события. Хочется, чтобы наш вечер был уютным", - сказала Анастасия Нефедова.
Выставка театральных афиш и графики открылась в Абхазском драмтеатре
Выставка будет работать до 7 октября.
На различных площадках "Нартиады" с 3 по 7 октября будут представлены работы и произведения российских художников: мастера арт-инсталяций Маруси Борисовой-Севастьяновой, скульптора, дизайнера-флориста Светланы Евдокимовой, художника театра и кино, лауреата премии "Золотая Маска" Анастасии Нефедовой, художника-графика Ульяны Подкорытовой, Алексея Риттенберга,который работает с проекционной графикой, арт-инсталляциями и живописца, пионера видеоарта в России Ольги Тобрелутс.