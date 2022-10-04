Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221004/vystavka-teatralnykh-afish-i-grafiki-otkrylas-v-abkhazskom-dramteatre-1041902895.html
Выставка театральных афиш и графики открылась в Абхазском драмтеатре
Выставка театральных афиш и графики открылась в Абхазском драмтеатре
Выставка проходит в рамках первого абхазо-российского мультикультурного фестиваля Нартиада. Sputnik Абхазия - информационный партнер проекта. 04.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-04T16:55+0300
2022-10-04T17:05+0300
в абхазии
культура
абхазия
абхазский драматический театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/04/1041901199_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1937e0cea976ec9051e07e53e086b16a.jpg
СУХУМ, 4 окт - Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка театральных афиш и театральной графики открылась в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба во вторник 4 октября.Помимо работ Анастасии Нефедовой, в фойе театра разместили афиши известных постановок Абхазского драматического театра.Художник из Москвы провела мастер-класс, в рамках которого рассказала абхазской публике о своем творчестве."Очень приятно, что мы находимся в фойе театра, потому что фойе это всегда какое-то преддверие чего-то, когда ты волнуешься, когда ты трепещешь в предвкушении какого-то события. Хочется, чтобы наш вечер был уютным", - сказала Анастасия Нефедова.Выставка будет работать до 7 октября.На различных площадках "Нартиады" с 3 по 7 октября будут представлены работы и произведения российских художников: мастера арт-инсталяций Маруси Борисовой-Севастьяновой, скульптора, дизайнера-флориста Светланы Евдокимовой, художника театра и кино, лауреата премии "Золотая Маска" Анастасии Нефедовой, художника-графика Ульяны Подкорытовой, Алексея Риттенберга,который работает с проекционной графикой, арт-инсталляциями и живописца, пионера видеоарта в России Ольги Тобрелутс.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221003/pervyy-multikulturnyy-festival-nartiada-otkrylsya-v-sukhume-1041878390.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/04/1041901199_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_d14df702e5c7f11225d2acc378c248cb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
культура, абхазия, абхазский драматический театр
культура, абхазия, абхазский драматический театр

Выставка театральных афиш и графики открылась в Абхазском драмтеатре

16:55 04.10.2022 (обновлено: 17:05 04.10.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка в рамках проекта Нартиада в драмтеатре
Выставка в рамках проекта Нартиада в драмтеатре - Sputnik Абхазия, 1920, 04.10.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
НовостиTelegram
Выставка проходит в рамках первого абхазо-российского мультикультурного фестиваля Нартиада. Sputnik Абхазия - информационный партнер проекта.
СУХУМ, 4 окт - Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка театральных афиш и театральной графики открылась в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба во вторник 4 октября.

"Сегодня у нас открывается выставка Анастасии Нефедовой - это художник по костюмам знаменитого "Электротеатра" в Москве. Это очень экспериментальные и колоритные спектакли - это невероятные костюмы, они всегда с какой-то гениальной задумкой", - сказала одна из организаторов фестиваля "Нартиада" София Бычкова.

Помимо работ Анастасии Нефедовой, в фойе театра разместили афиши известных постановок Абхазского драматического театра.
Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус - Sputnik Абхазия, 1920, 03.10.2022
В Абхазии
Первый мультикультурный фестиваль "Нартиада" открылся в Сухуме
Вчера, 19:10
Художник из Москвы провела мастер-класс, в рамках которого рассказала абхазской публике о своем творчестве.
"Очень приятно, что мы находимся в фойе театра, потому что фойе это всегда какое-то преддверие чего-то, когда ты волнуешься, когда ты трепещешь в предвкушении какого-то события. Хочется, чтобы наш вечер был уютным", - сказала Анастасия Нефедова.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка театральных афиш и графики открылась в Абхазском драмтеатре

Выставка театральных афиш и графики открылась в Абхазском драмтеатре - Sputnik Абхазия
1/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка театральных афиш и графики открылась в Абхазском драмтеатре

© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка театральных афиш и графики открылась в Абхазском драмтеатре

Выставка театральных афиш и графики открылась в Абхазском драмтеатре - Sputnik Абхазия
2/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка театральных афиш и графики открылась в Абхазском драмтеатре

© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка театральных афиш и графики открылась в Абхазском драмтеатре

Выставка театральных афиш и графики открылась в Абхазском драмтеатре - Sputnik Абхазия
3/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка театральных афиш и графики открылась в Абхазском драмтеатре

© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка театральных афиш и графики открылась в Абхазском драмтеатре

Выставка театральных афиш и графики открылась в Абхазском драмтеатре - Sputnik Абхазия
4/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка театральных афиш и графики открылась в Абхазском драмтеатре

© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка театральных афиш и графики открылась в Абхазском драмтеатре

Выставка театральных афиш и графики открылась в Абхазском драмтеатре - Sputnik Абхазия
5/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка театральных афиш и графики открылась в Абхазском драмтеатре

© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка театральных афиш и графики открылась в Абхазском драмтеатре

Выставка театральных афиш и графики открылась в Абхазском драмтеатре - Sputnik Абхазия
6/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка театральных афиш и графики открылась в Абхазском драмтеатре

© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка театральных афиш и графики открылась в Абхазском драмтеатре

Выставка театральных афиш и графики открылась в Абхазском драмтеатре - Sputnik Абхазия
7/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка театральных афиш и графики открылась в Абхазском драмтеатре

© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка театральных афиш и графики открылась в Абхазском драмтеатре

Выставка театральных афиш и графики открылась в Абхазском драмтеатре - Sputnik Абхазия
8/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка театральных афиш и графики открылась в Абхазском драмтеатре

© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка театральных афиш и графики открылась в Абхазском драмтеатре

Выставка театральных афиш и графики открылась в Абхазском драмтеатре - Sputnik Абхазия
9/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка театральных афиш и графики открылась в Абхазском драмтеатре

1/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка театральных афиш и графики открылась в Абхазском драмтеатре

2/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка театральных афиш и графики открылась в Абхазском драмтеатре

3/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка театральных афиш и графики открылась в Абхазском драмтеатре

4/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка театральных афиш и графики открылась в Абхазском драмтеатре

5/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка театральных афиш и графики открылась в Абхазском драмтеатре

6/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка театральных афиш и графики открылась в Абхазском драмтеатре

7/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка театральных афиш и графики открылась в Абхазском драмтеатре

8/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка театральных афиш и графики открылась в Абхазском драмтеатре

9/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка театральных афиш и графики открылась в Абхазском драмтеатре

Выставка будет работать до 7 октября.
На различных площадках "Нартиады" с 3 по 7 октября будут представлены работы и произведения российских художников: мастера арт-инсталяций Маруси Борисовой-Севастьяновой, скульптора, дизайнера-флориста Светланы Евдокимовой, художника театра и кино, лауреата премии "Золотая Маска" Анастасии Нефедовой, художника-графика Ульяны Подкорытовой, Алексея Риттенберга,который работает с проекционной графикой, арт-инсталляциями и живописца, пионера видеоарта в России Ольги Тобрелутс.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0