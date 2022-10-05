https://sputnik-abkhazia.ru/20221005/kardiologi-iz-tomska-obsledovali-bolee-sta-detey-iz-abkhazii-1041918036.html
Кардиологи из Томска обследовали более ста детей из Абхазии
Кардиологи из Томска обследовали более ста детей из Абхазии
Медики проводили прием детей в Сухумской городской детской поликлинике с 3 по 5 октября. 05.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-05T13:10+0300
2022-10-05T13:10+0300
2022-10-05T13:19+0300
в абхазии
спасем жизнь вместе
культурно-благотворительный фонд "ашана"
дети
абхазия
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СУХУМ, 5 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Специалисты Томского НИИ кардиология обследовали 114 детей в Абхазии. Специалисты НИИ приехали в Абхазию по приглашению руководства культурно-благотворительного фонда "Ашана" в рамках проекта "Здоровое поколение".Руководитель медицинских проектов фонда "Ашана" Саида Хутаба отметила, что фонд сотрудничает с Томским НИИ кардиологии уже десять лет. В медучреждении проходят лечение и обследование подопечные фонда. Впервые специалисты из Томска провели прием в Абхазии в 2014 году.Главный врач Сухумской детской поликлиники Ада Абухба отметила, что специалисты из Томска важны для Абхазии."Я давала интервью и писала, что нам нужно готовить детских кардиологов. В поликлинике у нас есть детский кардиолог, но время идет, кадры не молодеют, поэтому нам, конечно, нужны новые специалисты", - сказала она.Менеджер по работе с регионами Томского НИИ кардиологии Виктория Савченко рассказала, что из обследованных 114 детей шестерым требуется операция в связи с врожденным пороком сердца и одной девочке нужно будет пройти дополнительное обследование из-за нарушений сердечного ритма.Алина Базба привела двоих детей на плановое обследование.По словам Хутаба, детям с выявленными заболевании при обращении их родителей в фонд "Ашана" будет организован сбор средств, после чего они будут отправлены на оперативное лечение.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220831/vrach-iz-erevana-obsleduet-detey-s-problemami-dvigatelnogo-apparata-v-abkhazii-1041245255.html
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спасем жизнь вместе, культурно-благотворительный фонд "ашана", дети, абхазия
спасем жизнь вместе, культурно-благотворительный фонд "ашана", дети, абхазия
Кардиологи из Томска обследовали более ста детей из Абхазии
13:10 05.10.2022 (обновлено: 13:19 05.10.2022)
Медики проводили прием детей в Сухумской городской детской поликлинике с 3 по 5 октября.
СУХУМ, 5 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Специалисты Томского НИИ кардиология обследовали 114 детей в Абхазии.
Специалисты НИИ приехали в Абхазию по приглашению руководства культурно-благотворительного фонда "Ашана" в рамках проекта "Здоровое поколение".
Руководитель медицинских проектов фонда "Ашана" Саида Хутаба отметила, что фонд сотрудничает с Томским НИИ кардиологии уже десять лет. В медучреждении проходят лечение и обследование подопечные фонда. Впервые специалисты из Томска провели прием в Абхазии в 2014 году.
"Томская кардиология одна из ведущих в России, где оказывают высококвалифицированную помощь больным с различными пороками сердечно-сосудистой системы – врожденные и приобретенные пороки сердца, различные другие патологии", - сказала она.
Главный врач Сухумской детской поликлиники Ада Абухба отметила, что специалисты из Томска важны для Абхазии.
"Я давала интервью и писала, что нам нужно готовить детских кардиологов. В поликлинике у нас есть детский кардиолог, но время идет, кадры не молодеют, поэтому нам, конечно, нужны новые специалисты", - сказала она.
Менеджер по работе с регионами Томского НИИ кардиологии Виктория Савченко рассказала, что из обследованных 114 детей шестерым требуется операция в связи с врожденным пороком сердца и одной девочке нужно будет пройти дополнительное обследование из-за нарушений сердечного ритма.
Алина Базба привела двоих детей на плановое обследование.
"Мы услышали объявление и были безумно рады такой возможности. Были кое-какие вопросы по одному ребенку, я получила развернутую консультацию и возможность иметь обратную связь даже после того, как врачи уедут. Мы очень рады, потому что в условиях Абхазии у нас редко бывают такие возможности", - рассказала она.
По словам Хутаба, детям с выявленными заболевании при обращении их родителей в фонд "Ашана" будет организован сбор средств, после чего они будут отправлены на оперативное лечение.