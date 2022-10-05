https://sputnik-abkhazia.ru/20221005/kardiologi-iz-tomska-obsledovali-bolee-sta-detey-iz-abkhazii-1041918036.html

Кардиологи из Томска обследовали более ста детей из Абхазии

Кардиологи из Томска обследовали более ста детей из Абхазии

Медики проводили прием детей в Сухумской городской детской поликлинике с 3 по 5 октября. 05.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-05T13:10+0300

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2022-10-05T13:19+0300

в абхазии

спасем жизнь вместе

культурно-благотворительный фонд "ашана"

дети

абхазия

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СУХУМ, 5 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Специалисты Томского НИИ кардиология обследовали 114 детей в Абхазии. Специалисты НИИ приехали в Абхазию по приглашению руководства культурно-благотворительного фонда "Ашана" в рамках проекта "Здоровое поколение".Руководитель медицинских проектов фонда "Ашана" Саида Хутаба отметила, что фонд сотрудничает с Томским НИИ кардиологии уже десять лет. В медучреждении проходят лечение и обследование подопечные фонда. Впервые специалисты из Томска провели прием в Абхазии в 2014 году.Главный врач Сухумской детской поликлиники Ада Абухба отметила, что специалисты из Томска важны для Абхазии."Я давала интервью и писала, что нам нужно готовить детских кардиологов. В поликлинике у нас есть детский кардиолог, но время идет, кадры не молодеют, поэтому нам, конечно, нужны новые специалисты", - сказала она.Менеджер по работе с регионами Томского НИИ кардиологии Виктория Савченко рассказала, что из обследованных 114 детей шестерым требуется операция в связи с врожденным пороком сердца и одной девочке нужно будет пройти дополнительное обследование из-за нарушений сердечного ритма.Алина Базба привела двоих детей на плановое обследование.По словам Хутаба, детям с выявленными заболевании при обращении их родителей в фонд "Ашана" будет организован сбор средств, после чего они будут отправлены на оперативное лечение.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220831/vrach-iz-erevana-obsleduet-detey-s-problemami-dvigatelnogo-apparata-v-abkhazii-1041245255.html

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спасем жизнь вместе, культурно-благотворительный фонд "ашана", дети, абхазия