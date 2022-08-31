https://sputnik-abkhazia.ru/20220831/vrach-iz-erevana-obsleduet-detey-s-problemami-dvigatelnogo-apparata-v-abkhazii-1041245255.html

Врач из Еревана обследует детей с проблемами двигательного аппарата в Абхазии

Врач из Еревана обследует детей с проблемами двигательного аппарата в Абхазии

Прием врача-ортопеда из Еревана Овсепа Данеляна будет проходить в течение трех дней на базе Республиканского реабилитационного центра в Сухуме. 31.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-31T15:30+0300

2022-08-31T15:30+0300

2022-08-31T15:30+0300

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культурно-благотворительный фонд "ашана"

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СУХУМ, 31 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. В рамках проекта культурно-благотворительного фонда "Ашана" и Министерства здравоохранения Абхазии "Здоровое поколение" в республику для приема детей с проблемами опорно-двигательного аппарата приехал ортопед из Еревана Овсеп Данелян. Об этом рассказала директор фонда Мактина Джинджолия.Денису Аникину уже дважды была проведена операция на ноги в Ереване. По его словам, после хирургического вмешательства ходить стало гораздо легче. Пока что подросток не может ходить без опоры, но впереди его ждет реабилитация, и, самое главное, он верит в лучшее.Недавно операцию в Ереване перенесла и 16-летняя Милана – теперь у нее в ноге стоит пластмассовый стент. Девочка надеется, что это ее последняя операция, так как, по ее словам, еще одну выдержать будет сложно."Очень сложно было спать в одном положении. Но благодаря операции я ставлю ноги ровно и хожу самостоятельно", – поделилась она.А для четырехлетнего Саята Сарксяна лечение только начинается. В два года мальчик переболел гнойной ангиной и с тех пор перестал разговаривать и понимать речь, стал ходить только на цыпочках. Врачи поставили неутешительный диагноз – центральное поражение нервной системы. По словам его мамы Наринэ Маркарян, массажи не оказали нужного воздействия, и она надеется, что специалист из Еревана сможет помочь малышу.Мактина Джинджолия пояснила, что за три дня пребывания в Абхазии врач успеет осмотреть порядка ста детей. Кроме того, детям, которым будет показана операция и ношение ортезов, будет оказана финансовая помощь.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220827/takie-obstoyatelstva-dzhindzholiya-o-tsentre-vremennogo-prebyvaniya-dlya-detey-v-abkhazii-1041170664.html

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