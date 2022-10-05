https://sputnik-abkhazia.ru/20221005/nobelevskaya-premiya-po-khimii-prisuzhdena-za-novyy-metod-sverkhbystrogo-sinteza-molekul-1041918392.html

Нобелевская премия по химии присуждена за новый метод сверхбыстрого синтеза молекул

Нобелевская премия по химии присуждена за новый метод сверхбыстрого синтеза молекул

Нобелевские премии присуждаются за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества. 05.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-05T14:25+0300

2022-10-05T14:25+0300

2022-10-05T14:25+0300

нобелевская премия

в мире

химия

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СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Нобелевская премия по химии за 2022 год присуждена американским ученым Каролин Бертоцци и Барри Шарплессу, а также датчанину Мортену Мельдалю за методику быстрого синтеза химических соединений.Об этом в среду объявил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.Нынешние лауреаты стали создателями нового направления химической науки, так называемой "клик-химии" (click chemistry, от англ. click — "щелчок"), изучающей химические реакции быстрого и надежного получения разнообразных веществ, в том числе биологически активных, путем соединения между собой относительно небольшого количества маленьких элементов.Шарплесс получил Нобелевскую премию по химии во второй раз. Впервые он стал ее лауреатом в 2001 году за исследования, используемые в фармацевтической промышленности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221004/nobelevskuyu-premiyu-po-fizike-v-2022-godu-dali-za-issledovaniya-v-sfere-kvantovoy-mekhaniki-1041908046.html

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