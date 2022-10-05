Нобелевская премия по химии присуждена за новый метод сверхбыстрого синтеза молекул
© AFP 2022 / Jonathan NackstrandОбъявление нобелевских лауреатов в Стокгольме
© AFP 2022 / Jonathan Nackstrand
Нобелевские премии присуждаются за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества.
СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Нобелевская премия по химии за 2022 год присуждена американским ученым Каролин Бертоцци и Барри Шарплессу, а также датчанину Мортену Мельдалю за методику быстрого синтеза химических соединений.
Об этом в среду объявил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.
Нынешние лауреаты стали создателями нового направления химической науки, так называемой "клик-химии" (click chemistry, от англ. click — "щелчок"), изучающей химические реакции быстрого и надежного получения разнообразных веществ, в том числе биологически активных, путем соединения между собой относительно небольшого количества маленьких элементов.
Шарплесс получил Нобелевскую премию по химии во второй раз. Впервые он стал ее лауреатом в 2001 году за исследования, используемые в фармацевтической промышленности.
Нынешние лауреаты стали создателями нового направления химической науки, так называемой "клик-химии" (click chemistry, от англ. click — "щелчок"), изучающей химические реакции быстрого и надежного получения разнообразных веществ, в том числе биологически активных, путем соединения между собой относительно небольшого количества маленьких элементов.
Шарплесс получил Нобелевскую премию по химии во второй раз. Впервые он стал ее лауреатом в 2001 году за исследования, используемые в фармацевтической промышленности.