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https://sputnik-abkhazia.ru/20221005/nobelevskaya-premiya-po-khimii-prisuzhdena-za-novyy-metod-sverkhbystrogo-sinteza-molekul-1041918392.html
Нобелевская премия по химии присуждена за новый метод сверхбыстрого синтеза молекул
Нобелевская премия по химии присуждена за новый метод сверхбыстрого синтеза молекул
Нобелевские премии присуждаются за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества. 05.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-05T14:25+0300
2022-10-05T14:25+0300
нобелевская премия
в мире
химия
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СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Нобелевская премия по химии за 2022 год присуждена американским ученым Каролин Бертоцци и Барри Шарплессу, а также датчанину Мортену Мельдалю за методику быстрого синтеза химических соединений.Об этом в среду объявил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.Нынешние лауреаты стали создателями нового направления химической науки, так называемой "клик-химии" (click chemistry, от англ. click — "щелчок"), изучающей химические реакции быстрого и надежного получения разнообразных веществ, в том числе биологически активных, путем соединения между собой относительно небольшого количества маленьких элементов.Шарплесс получил Нобелевскую премию по химии во второй раз. Впервые он стал ее лауреатом в 2001 году за исследования, используемые в фармацевтической промышленности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221004/nobelevskuyu-premiyu-po-fizike-v-2022-godu-dali-za-issledovaniya-v-sfere-kvantovoy-mekhaniki-1041908046.html
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нобелевская премия, в мире, химия
нобелевская премия, в мире, химия

Нобелевская премия по химии присуждена за новый метод сверхбыстрого синтеза молекул

14:25 05.10.2022
© AFP 2022 / Jonathan NackstrandОбъявление нобелевских лауреатов в Стокгольме
Объявление нобелевских лауреатов в Стокгольме - Sputnik Абхазия, 1920, 05.10.2022
© AFP 2022 / Jonathan Nackstrand
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Нобелевские премии присуждаются за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества.
СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Нобелевская премия по химии за 2022 год присуждена американским ученым Каролин Бертоцци и Барри Шарплессу, а также датчанину Мортену Мельдалю за методику быстрого синтеза химических соединений.
Нобелевская медаль - Sputnik Абхазия, 1920, 04.10.2022
Нобелевскую премию по физике в 2022 году дали за исследования в сфере квантовой механики
Вчера, 20:00
Об этом в среду объявил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.

Нынешние лауреаты стали создателями нового направления химической науки, так называемой "клик-химии" (click chemistry, от англ. click — "щелчок"), изучающей химические реакции быстрого и надежного получения разнообразных веществ, в том числе биологически активных, путем соединения между собой относительно небольшого количества маленьких элементов.

Шарплесс получил Нобелевскую премию по химии во второй раз. Впервые он стал ее лауреатом в 2001 году за исследования, используемые в фармацевтической промышленности.
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