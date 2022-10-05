https://sputnik-abkhazia.ru/20221005/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-6-oktyabrya-1041919052.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 6 октября

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 6 октября

Погода черноморского побережья Абхазии будет под влиянием прохождения холодного атмосферного фронта и антициклона с северо-запада. 05.10.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 5 окт - Sputnik. В четверг, 6 октября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, которая прекратится во второй половине дня, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью +13°С до +18°С, днем +15°С до +20°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.

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погода в абхазии