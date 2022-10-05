https://sputnik-abkhazia.ru/20221005/voennaya-pomosch-ssha-kievskomu-rezhimu-sduvaetsya-1041923972.html

Военная помощь США киевскому режиму "сдувается"

Военная помощь США киевскому режиму "сдувается"

Военная помощь стран Запада киевскому режиму неуклонно снижается, и даже вашингтонские "застрельщики" американского ленд-лиза сокращают финансирование и... 05.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-05T20:25+0300

2022-10-05T20:25+0300

2022-10-05T20:25+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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Александр Хроленко, военный обозревательЕвропейцы также не готовы жертвовать экономическим благополучием или собой на Украинском ТВД – за интересы Соединенных Штатов.Президент США Джо Байден сообщил о предоставлении Украине нового транша военной помощи в размере 625 млн долларов. Пентагон опубликовал перечень вооружения: 4 установки HIMARS и боеприпасы к ним; 16 гаубиц калибра 105 мм, 16 гаубиц калибра 155-мм и 75 тысяч снарядов (плюс 500 высокоточных), 30 тысяч 120-мм мин, 200 тысяч патронов для стрелкового оружия, противопехотные мины Claymore и прочее.В общей сложности с 24 февраля США "сожгли" на Украинском ТВД более 16,8 млрд долларов. Включая полученные и обещанные ВСУ на перспективу 34 системы HIMARS. Динамика американского финансирования "полномочиями президента" меняется не в пользу киевского режима.Пентагон не видит необходимости в ленд-лизе, и целесообразности в поставках на Украину ракет ATACMS (дальностью до 300 км) и танков западных образцов. Последние требуют определенного уровня обслуживания и ремонта, который ВСУ обеспечить не могут. В итоге с американских складов и из "советских" арсеналов разных стран ВСУ получают преимущественно "антиквариат".США намерены продолжать работу со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине "ключевые возможности". Однако европейские союзники по НАТО особой активности не проявляют – в начале октября о незначительных поставках оружия для ВСУ сообщили только Литва, Норвегия и Франция.Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт пообещала Украине поставку первого из десяти обещанных ЗРК средней дальности IRIS-T SLM (для поражения воздушных целей на удалении до 40 км). Изготовление всей партии ЗРК потребует более трех лет, а в боевых условиях западное оружие живет недолго.Возвращение в реальностьНедавний опрос общественного мнения в США показал, что 48% американских избирателей в некоторой степени или категорически против предоставления помощи Украине на нынешнем уровне, если возникнут долгосрочные глобальные экономические трудности. Которые неизбежны.Госдолг США впервые превысил 31 трлн долларов, заимствования Штатов составляют более 30% мирового ВВП. И запредельный рост свидетельствует о намерении Вашингтона госдолг не возвращать. США планируют решить свои проблемы за счет Евросоюза, за счет войны на Украине.Сегодня только четверо из десяти немцев верят, что украинская армия может добиться крупного военного успеха. Протесты против роста цен на энергоносители, а также против санкций против России, которые многие считают причиной нынешних экономических трудностей, растут в разных уголках Европы. В связи с этим издание New York Times отмечает: "На восьмом месяце российской военной операции на Украине подводными взрывами был поврежден главный маршрут поставок российского газа в Германию. И у нервничающих европейцев еще больше усилилось чувство тревоги и страха… По "Северному потоку-1" ежегодно перекачивали почти 60 миллиардов кубометров газа, который питал самую крупную экономику Европы. А "Северный поток-2" был построен, чтобы увеличить эти объемы".Между тем, невзирая на многомиллиардное американское финансирование ВСУ, российские войска продолжают наносить сокрушительные удары по объектам противника на всей 1000-километровой линии боевого соприкосновения – в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областях, а также в глубоком тылу ВСУ – в Одесской и Киевской областях. Свежий пример – горящая база украинской 72-й механизированной бригады в городе Белая Церковь Киевской области.По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки только на Николаевско-Криворожском направлении уничтожены 18 боевых бронированных машин, два танка, две самоходные гаубицы "Гвоздика", два миномета и 20 автомобилей украинских войск. Высокоточным ударом оперативно-тактической ракеты "Искандер" по военному аэродрому Вознесенск уничтожен ангар с ударными беспилотниками ВСУ "Байрактар ТБ-2". Исходя из этой статистики можно предположить, что "пакеты" американской помощи и европейская военная поддержка киевского режима погоды на украинском ТВД не сделают.Как говорят в России, гуще трава – легче косить. Кстати, госкорпорация "Ростех" в понедельник официально сообщила, что выпуск систем залпового огня "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" в Перми "вырос в разы по сравнению с прошлым годом и достиг объемов, которых не было последние 10 лет". Сегодня работы хватает всем предприятиям российского ОПК. Москва никогда не позволит Соединенным Штатам и Североатлантическому альянсу безнаказанно "расширяться" на Украине, и угрожать национальной безопасности РФ.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика, россия, украина, сша