https://sputnik-abkhazia.ru/20221006/abkhaziya-rossiya-i-siriya-sozdadut-mekhanizm-konsultatsiy-na-urovne-mid--1041930902.html

Абхазия, Россия и Сирия создадут механизм консультаций на уровне МИД

Абхазия, Россия и Сирия создадут механизм консультаций на уровне МИД

Абхазия и Сирия объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами 29 мая 2018 года. 06.10.2022, Sputnik Абхазия

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мид абхазии

инал ардзинба

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СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Абхазия, Россия и Сирия создадут трехсторонний механизм консультаций на уровне МИД стран, рассказал министр иностранных дел Инал Ардзинба. Глава МИД находится с рабочей поездкой в Москве. Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами 29 мая 2018 года.В конце июля 2020 года Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Сирии Баграт Хутаба вручил верительные грамоты президенту республики Башару аль-Асаду, а 6 октябре 2020 года состоялась торжественная церемония открытия Посольства Абхазии в Дамаске.

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