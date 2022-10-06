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Абхазия, Россия и Сирия создадут механизм консультаций на уровне МИД
Абхазия, Россия и Сирия создадут механизм консультаций на уровне МИД
Абхазия и Сирия объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами 29 мая 2018 года. 06.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-06T13:13+0300
2022-10-06T13:13+0300
2022-10-06T13:13+0300
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СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Абхазия, Россия и Сирия создадут трехсторонний механизм консультаций на уровне МИД стран, рассказал министр иностранных дел Инал Ардзинба. Глава МИД находится с рабочей поездкой в Москве. Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами 29 мая 2018 года.В конце июля 2020 года Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Сирии Баграт Хутаба вручил верительные грамоты президенту республики Башару аль-Асаду, а 6 октябре 2020 года состоялась торжественная церемония открытия Посольства Абхазии в Дамаске.
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сирия, абхазия, россия, политика, политика, мид абхазии, инал ардзинба
сирия, абхазия, россия, политика, политика, мид абхазии, инал ардзинба
Абхазия, Россия и Сирия создадут механизм консультаций на уровне МИД
Абхазия и Сирия объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами 29 мая 2018 года.
СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Абхазия, Россия и Сирия создадут трехсторонний механизм консультаций на уровне МИД стран, рассказал министр иностранных дел Инал Ардзинба.
"Этот механизм нацелен на разработку и реализацию торгово-экономических и гуманитарных проектов. Это наша совместная инициатива с главой МИД Сирии, поддержанная Сергеем Лавровым. Будем развивать это направление", - отметил министр.
Глава МИД находится с рабочей поездкой в Москве.
Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами 29 мая 2018 года.
В конце июля 2020 года Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Сирии Баграт Хутаба вручил верительные грамоты президенту республики Башару аль-Асаду, а 6 октябре 2020 года состоялась торжественная церемония открытия Посольства
Абхазии в Дамаске.