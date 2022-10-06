https://sputnik-abkhazia.ru/20221006/aktsiya-bessmertnyy-polk-proshla-v-gagre-ko-dnyu-osvobozhdeniya-goroda-1041937531.html

Акция "Бессмертный полк" прошла в Гагре ко Дню освобождения города

Акция "Бессмертный полк" прошла в Гагре ко Дню освобождения города

В акции "Бессмертный полк" приняло участие 112 учеников школ, которые держали в руках фотографии павших за оборону и освобождение Гагрского района бойцов. 06.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-06T18:15+0300

2022-10-06T18:15+0300

2022-10-06T18:39+0300

в абхазии

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ГАГРА, 6 окт - Sputnik, Бадри Есиава. Памятная акция "Бессмертный полк" прошла в Гагре.Событие приурочено к 30-летию со дня освобождения Гагрского района от войск Госсовета Грузии.Один из организаторов акции, сотрудник отдела культуры администрации Гагрского района Людмила Сергегия уточнила, что фотографии павших за оборону и освобождение Гагры несут в руках ученики местных школ.Участник акции Нарсоу Харабуа держал в руках снимок погибшего в 1992 году Тариела Шамба. Школьник призналс, что о герое на снимке ему ничего неизвестно, но он уверен, что память о защитниках Абхазии нужно чтить, так как они отдали свои жизни ради будущих поколений.Ответственным событием в жизни назвала эту акцию Лаура Аншба. Она считает, что необходимо не только чтить память погибших бойцов, но также делать все, чтобы их жертвы были не напрасны - хорошо учиться, вести здоровый образ жизни и следовать абхазской культуре и традициям.Участники "Бессмертного полка" прошли от памятника первому президенту Абхазии до городского стадиона, где пройдет праздничный концерт.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221006/burya-u-morya-kak-osvobozhdali-gagrskiy-rayon-ot-gruzinskikh-voysk-1041914910.html

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