Акция "Бессмертный полк" прошла в Гагре ко Дню освобождения города

ГАГРА, 6 окт - Sputnik, Бадри Есиава. Памятная акция "Бессмертный полк" прошла в Гагре.Событие приурочено к 30-летию со дня освобождения Гагрского района от войск Госсовета Грузии.Один из организаторов акции, сотрудник отдела культуры администрации Гагрского района Людмила Сергегия уточнила, что фотографии павших за оборону и освобождение Гагры несут в руках ученики местных школ.Участник акции Нарсоу Харабуа держал в руках снимок погибшего в 1992 году Тариела Шамба. Школьник призналс, что о герое на снимке ему ничего неизвестно, но он уверен, что память о защитниках Абхазии нужно чтить, так как они отдали свои жизни ради будущих поколений.Ответственным событием в жизни назвала эту акцию Лаура Аншба. Она считает, что необходимо не только чтить память погибших бойцов, но также делать все, чтобы их жертвы были не напрасны - хорошо учиться, вести здоровый образ жизни и следовать абхазской культуре и традициям.Участники "Бессмертного полка" прошли от памятника первому президенту Абхазии до городского стадиона, где пройдет праздничный концерт.
В акции "Бессмертный полк" приняло участие 112 учеников школ, которые держали в руках фотографии павших за оборону и освобождение Гагрского района бойцов.
ГАГРА, 6 окт - Sputnik, Бадри Есиава. Памятная акция "Бессмертный полк" прошла в Гагре.
Событие приурочено к 30-летию со дня освобождения Гагрского района от войск Госсовета Грузии.
Один из организаторов акции, сотрудник отдела культуры администрации Гагрского района Людмила Сергегия уточнила, что фотографии павших за оборону и освобождение Гагры несут в руках ученики местных школ.
Участник акции Нарсоу Харабуа держал в руках снимок погибшего в 1992 году Тариела Шамба. Школьник призналс, что о герое на снимке ему ничего неизвестно, но он уверен, что память о защитниках Абхазии нужно чтить, так как они отдали свои жизни ради будущих поколений.
Ответственным событием в жизни назвала эту акцию Лаура Аншба. Она считает, что необходимо не только чтить память погибших бойцов, но также делать все, чтобы их жертвы были не напрасны - хорошо учиться, вести здоровый образ жизни и следовать абхазской культуре и традициям.
Участники "Бессмертного полка" прошли от памятника первому президенту Абхазии до городского стадиона, где пройдет праздничный концерт.