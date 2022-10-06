https://sputnik-abkhazia.ru/20221006/burya-u-morya-kak-osvobozhdali-gagrskiy-rayon-ot-gruzinskikh-voysk-1041914910.html

"Буря" у моря: как освобождали Гагрский район от грузинских войск

"Буря" у моря: как освобождали Гагрский район от грузинских войск

Абхазское народное ополчение и добровольческие отряды освободили Гагрский район от войск Госсовета Грузии 6 октября 1992 года. 06.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-06T08:55+0300

2022-10-06T08:55+0300

2022-10-06T08:55+0300

в абхазии

овна

гагрский район

абхазия

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О том, какие события предшествовали военной операции по освобождению Гагры под кодовым названием "Буря", почему сорвались изначальные планы, как абхазской армии удалось добыть свою первую победу в войне с Грузией, читайте в обзорном материале Sputnik.ПодготовкаВойска Госсовета Грузии вторглись на территорию Абхазии 14 августа 1992 года. Днем позже вражеский десант высадился в поселке Гантиади (современное название Цандрипш – прим.) и взял под контроль границу по реке Псоу. Республика была взята в "тиски".Военный историк Валико Пачулия в своих работах подробно описывает те события. В частности, он отметил, что 3 сентября 1992 года в Москве была подписана трехсторонняя договоренность между Абхазией, Грузией и Россией, которая предусматривала прекращение боевых действий, но грузинская сторона слово не сдержала.Используя поддержку отдельных российских лидеров, параллельно обвиняя абхазскую сторону, она продолжала вести огонь. Западная Абхазия оказалась в тяжелейшей блокаде. Вопрос о выживании в тот период был как никогда серьезен. Для выхода из блокады были необходимы наступательные действия.Командующим Вооруженными силами Абхазии полковником Валерием Аршба, начальником штаба Госкомитета обороны полковником Султаном Сосналиевым и исполняющим обязанности командующего Гагрским фронтом полковником Сергеем Дбар был разработан план наступательной операции по освобождению Гагрского района.Полковник Дбар сразу же приступил к укреплению Гагрского оборонительного рубежа, занялся выравниванием линии фронта, обеспечением формирований вооружением, питанием и обмундированием, установлением связи с местным населением. Заместителем командующего по работе с личным составом был назначен Левантий Гицба, заместителем командующего по тылу – капитан Артур Конджария.Первая позиция фронта размещалась на берегу моря в селе Алахадзыхь, где дислоцировалась группа Алика Ажиба. Там же в районе птицефабрики размещалась группа Нугзара Багателия. За 10-15 дней до Гагрской операции в левом крыле птицефабрики расположилась кабардинская группа Ибрагима Яганова.Абхазские группы заняли также и другие стратегические локации, в частности, в районе "Горгаза", эвкалиптовой рощи, в селе Бзыбь, в селе Колхида, под горой Мамзыщха, выше республиканской трассы.Строительство гагрского оборонительного рубежа завершилось в середине сентября. Существенный вклад в обустройство этого рубежа внесла инженерно-саперная группа под командованием Рудольфа Алшундба.НаступлениеПредседатель Государственного комитета обороны Владислав Ардзинба утвердил план Гагрской наступательной операции. Планировалось, что она начнется во второй половине дня 30 сентября 1992 года, но пришлось отложить в связи с неподготовленностью техники и личного состава. Полковник Дбар приостановил наступление.В итоге операция под кодовым названием "Буря" началась в 14:30 огнем из нескольких орудий. После этого на правом фланге началось наступление подразделений Отара Хеция, Джемала Чирикбая, Зурика Хварцкия, Джонджика Тванба.Наступательная операция состояла из множества направлений, задач и действий абхазской армии и добровольцев. Остановимся на основных из них. Первый бой завязался у Колхидской сельской библиотеки, где засели грузинские "гвардейцы". В этом бою погиб боец Завер Тванба из Эшеры и были ранены Зурик Хварцкия и Леонид Цкуя.Дополнительные силы по 30–40 человек под командованием Зурика Хварцкия и Джонджика Тванба были переброшены туда на правый фланг с Гумистинского фронта. Наступавшие группы к сумеркам с боем вышли к развилке на Ольгинское ущелье и закрепились там, а некоторые бойцы даже заняли позицию над объездным мостом. По центральной трассе наступал Гагрский батальон под командованием Геннадия Чанба.Он также пишет, что по левому флангу наступала свыше 40 человек кабардинская группа во главе с Ибрагимом Ягановым, по правому флангу в обходном направлении – чеченский отряд Шамиля Басаева, совместный чеченский отряд Ханкарова с Дашаевым - около 60 человек, группа из Карачаево-Черкесии под командованием Мухаммеда Килба - 27 человек.В отряд Басаева входила группа добровольцев из кавказской диаспоры в Турции. Совместно с северокавказскими подразделениями наступала бзыбско-мгудзырхская группа.С атакой задержался левый фланг. Полковник Дбар послал туда прибывшего на фронт 27 сентября помощника начальника штаба фронта капитана Сергея Чемшид, который сумел поднять левый фланг в атаку, но сам был сражен вражеской пулей.Утром 2 октября противник взорвал объездной мост в Гагре. Подразделения, двигавшиеся по правому флангу и спускавшиеся к мосту, продолжили путь по улице Виноградной в сторону дирекции совхоза "Сихарули". Дойдя до высоты около колхидских гаражей, они разделились на два направления. Одна группа наступала по объездной дороге от Мамзыщхи на Гагру, а вторая – по колхидской сельской дороге в сторону дирекции "Сихарули".Ночью 1 октября два самолета СУ-25 и два вертолета противника бомбили наступавших бойцов. В 2:00 2 октября наступавшие заняли после ожесточенного боя здание совхоза "Сихарули". Противник бежал. Село Колхида было освобождено, наступление на Гагру продолжалось.Как пишет автор, в высотном доме в микрорайоне Кемпинг засела вражеская группа из девяти человек, которые постоянно вели огонь из пулемета и не давали возможности продвижения бойцам, наступавших по берегу. Тогда подразделение во главе с Русланом Ладария ворвалось в высотный дом и уничтожило противника.Группа Григория Еник в первый день наступления с боями дошла до Колхиды и слилась с другими подразделениями. На второй день она наступала в направлении старой конторы совхоза имени Руставели, а оттуда – к грузинской школе и нефтебазе. Затем было предпринято наступление на Гагрский железнодорожный вокзал. В ходе этих боев командир группы Григорий Еник получил ранение.К 14:00 2 октября атакующие подразделения дошли с боями до здания нынешнего Республиканского реабилитационный центр (КБРЦ). Здесь они сомкнулись с другими наступавшими отрядами и группами. Командование оставило возле здания центра необходимые силы для уничтожения противника, а остальные продолжили преследование врага. Здесь отличились казачья группа, которая, используя трофейную пушку, выбила противника из здания КБРЦ.К 16:30 основные очаги сопротивления противника в центре Гагры были подавлены. К 17:30 было подавлено сопротивление врага в районе санатория "Украина". Но город в это время еще подвергался ракетно-бомбовому удару двумя боевыми вертолетами противника, в результате чего было разрушено и подожжено несколько жилых домов.Когда приняли решение на какое-то время прекратить преследование врага и дать бойцам отдохнуть, противник вскоре укрепился возле строящегося моста напротив санатория "Украина"."Вражеская авиация силами двух штурмовиков СУ-25 и двух военных вертолетов 3 октября стала наносить ракетно-бомбовые удары по Гагре. Прямым попаданием была подорвана командно-штабная машина, из которой успели выскочить командующий фронтом полковник Сергей Дбар и командир роты Джемал Чирикбая", - вспоминает историк.4 октября в 7:10 два СУ-25 противника нанесли ракетно-бомбовые удары по Гагре – в городе были разрушения и жертвы среди мирного населения.Запах победы4 октября в Гагре состоялось совещание полевых командиров, где обсуждался вопрос о продолжении наступательной операции с выходом к реке Псоу. Было решено сформировать два горнострелковых отряда под командованием для переброски их в горы.Между тем противник в эти дни получал подкрепление и боеприпасы. 5 октября войска госсовета Грузии подтянули технику и живую силу к переднему краю боевых порядков. Позиции абхазских войск были атакованы у санатория "Украина". Используя танковый и артиллерийский огонь, противник смог продвинуться вперед, но вскоре был контратакован и отброшен на свои прежние позиции.5 октября в10:40 грузинские войска снова атаковали абхазские позиции. Но ответным огнем из орудий и танков он вновь был отброшен назад.Отряды Басаева из 75 человек и Капш из 110 человек были переброшены на автомашинах от санатория "Тбилиси" через Мамзыщху к перевалу Ашхабаш. Оттуда пешком они отправились на горное пастбище Газли. Преодолев 80-километровый путь, эти отряды стали с боями двигаться по разным маршрутам. Сложный горный рельеф не позволял обеспечить здесь связь. Отряды шли более 30 часов.В то же время к 8:00 5 октября кабардинский отряд Яганова высадился с моря в районе Холодной речки. Отряд Килба поднялся на гору выше санатория "Украина", прошел скальный участок и к утру 6 октября стал спускаться. Вслед за ним перешли в наступление по трассе Гагра – Сочи основные силы под командованием Чанба.С 5-го на 6 октября утром отряд Капш стал спускаться к реке Хашупсе, чтобы выйти к Цандрипшскому мосту. К 5 часам 6 октября отряд Басаева вышел к Холодной речке. В район населенного пункта Гребешок вышла группа Шакрыл."Противник бежал, бросая танки, вооружение и боеприпасы, в сторону Гечрипша. Затем одна его часть скрылась в ближайших лесах, а другая, побросав оставшееся оружие, бежала из Абхазии через Псоу", - пишет военный историк.6 октября 1992 года в 6: 40 минут знамя Республики Абхазия взвилось на абхазо-российской границе по реке Псоу, что позволило стране выйти из блокады и получить выход в Россию.С абхазской стороны на Гагрском фронте в ходе боев общие потери составили 108 человек, из них 15 добровольцев.

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