https://sputnik-abkhazia.ru/20221006/bzhaniya-vozlozhil-tsvety-k-memorialu-pogibshim-v-otechestvennoy-voyne-naroda-abkhazii-v-gagre-1041936325.html

Бжания возложил цветы к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в Гагре

Бжания возложил цветы к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в Гагре

Памятная церемония, посвященная 30-летию освобождения Гагрского района от грузинских войск, прошла у мемориала павшим защитникам Абхазии и памятника первому... 06.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-06T17:55+0300

2022-10-06T17:55+0300

2022-10-06T17:55+0300

в абхазии

гагрский район

овна

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/06/1041936159_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_8a79d4ccd742f19babb9da4ce321d023.jpg

ГАГРА, 6 окт - Sputnik, Бадри Есиава. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику погибшим во время Отечественной войны в Гагре.В возложении приняли участие вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, руководство городов и районов страны, члены Правительства, депутаты Парламента и местного самоуправления, ветераны и добровольцы Отечественной войны народа Абхазии, семьи и родственники погибших в войне с Грузией, сотрудники госучреждений, общественность.У мемориала стоял почетный караул. Сотни людей посетили памятное событие и возложили цветы к мемориалу. Многие пришли с государственными флагами в руках.Войска Госсовета Грузии вторглись на территорию Абхазии 14 августа 1992 года. Днем позже вражеский десант высадился в поселке Гантиади (современное название Цандрипш – прим.) и взял под контроль границу по реке Псоу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221006/burya-u-morya-kak-osvobozhdali-gagrskiy-rayon-ot-gruzinskikh-voysk-1041914910.html

гагрский район

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

гагрский район, овна, абхазия