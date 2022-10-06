https://sputnik-abkhazia.ru/20221006/durov-predupredil-chto-khakery-mogut-poluchit-dostup-k-dannym-polzovateley-whatsapp--1041930472.html

Дуров предупредил, что хакеры могут получить доступ к данным пользователей WhatsАpp

Дуров предупредил, что хакеры могут получить доступ к данным пользователей WhatsАpp

WhatsApp, по словам основателя Telegram Павла Дурова, сталкивается с подобной проблемой уже не в первый раз. 06.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-06T12:35+0300

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павел дуров

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в мире

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СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что из-за проблем с безопасностью в WhatsАpp хакеры могут получить полный доступ ко всему на телефонах пользователей.Он добавил, что для получения контроля над мобильным устройством хакерам достаточно отправить пользователю вредоносное видео или начать видеозвонок в приложении.То, что WhatsApp сталкивается с подобной проблемой уже не в первый раз, говорит о перспективах наличия новых недостатков безопасности."Вы можете использовать любое приложение для обмена сообщениями, которое вам нравится, но держитесь подальше от WhatsApp - он уже 13 лет является инструментом слежки", - подытожил Дуров.WhatsApp - принадлежащее компании Meta (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская) приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/neskolko-prilozheniy-vk-udalili-iz-app-store-1041730902.html

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павел дуров, whatsapp inc., в мире