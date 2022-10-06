https://sputnik-abkhazia.ru/20221006/durov-predupredil-chto-khakery-mogut-poluchit-dostup-k-dannym-polzovateley-whatsapp--1041930472.html
Дуров предупредил, что хакеры могут получить доступ к данным пользователей WhatsАpp
Дуров предупредил, что хакеры могут получить доступ к данным пользователей WhatsАpp
WhatsApp, по словам основателя Telegram Павла Дурова, сталкивается с подобной проблемой уже не в первый раз. 06.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-06T12:35+0300
2022-10-06T12:35+0300
2022-10-06T12:35+0300
павел дуров
whatsapp inc.
в мире
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СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что из-за проблем с безопасностью в WhatsАpp хакеры могут получить полный доступ ко всему на телефонах пользователей.Он добавил, что для получения контроля над мобильным устройством хакерам достаточно отправить пользователю вредоносное видео или начать видеозвонок в приложении.То, что WhatsApp сталкивается с подобной проблемой уже не в первый раз, говорит о перспективах наличия новых недостатков безопасности."Вы можете использовать любое приложение для обмена сообщениями, которое вам нравится, но держитесь подальше от WhatsApp - он уже 13 лет является инструментом слежки", - подытожил Дуров.WhatsApp - принадлежащее компании Meta (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская) приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/neskolko-prilozheniy-vk-udalili-iz-app-store-1041730902.html
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павел дуров, whatsapp inc., в мире
павел дуров, whatsapp inc., в мире
Дуров предупредил, что хакеры могут получить доступ к данным пользователей WhatsАpp
WhatsApp, по словам основателя Telegram Павла Дурова, сталкивается с подобной проблемой уже не в первый раз.
СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что из-за проблем с безопасностью в WhatsАpp хакеры могут получить полный доступ ко всему на телефонах пользователей.
"Хакеры могут получить полный доступ ко всему, что находится на телефонах пользователей WhatsApp. Это стало возможным благодаря проблеме безопасности, раскрытой самим WhatsApp на прошлой неделе", - написал Дуров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что для получения контроля над мобильным устройством хакерам достаточно отправить пользователю вредоносное видео или начать видеозвонок в приложении.
То, что WhatsApp сталкивается с подобной проблемой уже не в первый раз, говорит о перспективах наличия новых недостатков безопасности.
"Вы можете использовать любое приложение для обмена сообщениями, которое вам нравится, но держитесь подальше от WhatsApp - он уже 13 лет является инструментом слежки", - подытожил Дуров.
WhatsApp - принадлежащее компании Meta (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская) приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.