https://sputnik-abkhazia.ru/20221006/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-7-oktyabrya-1041933137.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 7 октября

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 7 октября

Погоду черноморского побережья Абхазии формирует юго-восточная периферия антициклона с запада. 06.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-06T17:35+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 6 окт - Sputnik. В пятницу, 7 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, которая прекратится во второй половине дня, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - повышенное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью +13°С до +18°С, днем +18°С до +23°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии