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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 7 октября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 7 октября
Погоду черноморского побережья Абхазии формирует юго-восточная периферия антициклона с запада. 06.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-06T17:35+0300
2022-10-06T17:35+0300
2022-10-06T17:35+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 6 окт - Sputnik. В пятницу, 7 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, которая прекратится во второй половине дня, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - повышенное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью +13°С до +18°С, днем +18°С до +23°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 7 октября
Погоду черноморского побережья Абхазии формирует юго-восточная периферия антициклона с запада.
СУХУМ, 6 окт - Sputnik. В пятницу, 7 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, которая прекратится во второй половине дня, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +13°С до +18°С, днем +18°С до +23°С.
Температура морской воды +22°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.