https://sputnik-abkhazia.ru/20221006/tseny-na-toplivo-snizilis-na-azs-abkhazii-1041931714.html

Цены на топливо снизились на АЗС Абхазии

Цены на топливо снизились на АЗС Абхазии

Изменение цен на топливо в Абхазии обусловлено снижением закупочных цен в Российской Федерации. 06.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-06T15:15+0300

2022-10-06T15:15+0300

2022-10-06T15:15+0300

топливо

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СУХУМ, 6 – Sputnik, Бадри Есиава. Стоимость топлива в Абхазии снизилась, согласно новым установленным ценам на АЗС наиболее крупных поставщиков республики. По данным на 6 октября 2022 года, стоимость одного литра АИ–92 на заправках "Роснефть" составляет 47 рублей, АИ–95 – 60 рублей, дизельное топливо – 67,5 рублей. На АЗС компании "АзИд" АИ-92 стоит 49,5 рублей, АИ–95 – 58 рублей, ДТ – 64,5 рубля. На АЗС "Подорожник" стоимость АИ-92 составляет 47 рублей, АИ–95 – 60 рублей, ДТ - 65 рублей.Как рассказал замминистра экономики Абхазии Теймураз Миквабия, согласно утвержденному Кабмином Постановлению, в республике действует процедура, при которой изменение стоимости закупочной цены на топливо напрямую влияет на стоимость при реализации.Он добавил, что в последние полгода нефтепродукты в Абхазию поставляются только из России и то, как долго продлится эта тенденция, прогнозировать в нынешних обстоятельствах довольно сложно.По словам Миквабия, топливные компании каждый календарный квартал утверждают в ведомстве цены на свой продукт. При этом они не должны выходить за рамки, установленной Минэкономики предельной стоимости топлива, но снижать тарифы могут по своему усмотрению."Но периодически возникали ситуации – около 3-4 месяцев назад, когда они приходили в середине квартала или месяца с заявками о повышении стоимости в связи с тем, что новые поставки подорожали. Постановление предусматривает в таком случае внести изменения, и мы согласовали повышение цен. Сейчас очередной квартал закончился и компании принесли нам заявки, по которым видно, что закупочная цена у многих снизилась", - рассказал Миквабия.Генеральный директор топливной компании "Апсны-Ойл" Олег Лакоба также подтвердил факт снижения стоимости топлива на территории России, чем и был вызван пересмотр цен на АЗС компании. Лакоба также подчеркнул, что АИ- 92 сегодня дешевле, чем на автозаправочных станциях Краснодарского края.В Абхазии снизились цены на топливо на АЗС самых крупных поставщиков. Как объяснили Sputnik в Минэкономики, снижение стоимости связано с падением закупочных цен в России - единственного экспортера топлива в республику. По словам замминистра экономики Теймураза Миквабия, в Абхазии действует постановление Кабмина, согласно которому изменение стоимости закупочной цены на топливо напрямую влияет на стоимость при реализации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220715/toplivnye-metamorfozy-chto-izmenilos-na-rynke-nefteproduktov-abkhazii-1040288431.html

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