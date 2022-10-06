https://sputnik-abkhazia.ru/20221006/tseny-na-toplivo-snizilis-na-azs-abkhazii-1041931714.html
Цены на топливо снизились на АЗС Абхазии
Цены на топливо снизились на АЗС Абхазии
Изменение цен на топливо в Абхазии обусловлено снижением закупочных цен в Российской Федерации. 06.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-06T15:15+0300
2022-10-06T15:15+0300
2022-10-06T15:15+0300
топливо
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СУХУМ, 6 – Sputnik, Бадри Есиава. Стоимость топлива в Абхазии снизилась, согласно новым установленным ценам на АЗС наиболее крупных поставщиков республики. По данным на 6 октября 2022 года, стоимость одного литра АИ–92 на заправках "Роснефть" составляет 47 рублей, АИ–95 – 60 рублей, дизельное топливо – 67,5 рублей. На АЗС компании "АзИд" АИ-92 стоит 49,5 рублей, АИ–95 – 58 рублей, ДТ – 64,5 рубля. На АЗС "Подорожник" стоимость АИ-92 составляет 47 рублей, АИ–95 – 60 рублей, ДТ - 65 рублей.Как рассказал замминистра экономики Абхазии Теймураз Миквабия, согласно утвержденному Кабмином Постановлению, в республике действует процедура, при которой изменение стоимости закупочной цены на топливо напрямую влияет на стоимость при реализации.Он добавил, что в последние полгода нефтепродукты в Абхазию поставляются только из России и то, как долго продлится эта тенденция, прогнозировать в нынешних обстоятельствах довольно сложно.По словам Миквабия, топливные компании каждый календарный квартал утверждают в ведомстве цены на свой продукт. При этом они не должны выходить за рамки, установленной Минэкономики предельной стоимости топлива, но снижать тарифы могут по своему усмотрению."Но периодически возникали ситуации – около 3-4 месяцев назад, когда они приходили в середине квартала или месяца с заявками о повышении стоимости в связи с тем, что новые поставки подорожали. Постановление предусматривает в таком случае внести изменения, и мы согласовали повышение цен. Сейчас очередной квартал закончился и компании принесли нам заявки, по которым видно, что закупочная цена у многих снизилась", - рассказал Миквабия.Генеральный директор топливной компании "Апсны-Ойл" Олег Лакоба также подтвердил факт снижения стоимости топлива на территории России, чем и был вызван пересмотр цен на АЗС компании. Лакоба также подчеркнул, что АИ- 92 сегодня дешевле, чем на автозаправочных станциях Краснодарского края.В Абхазии снизились цены на топливо на АЗС самых крупных поставщиков. Как объяснили Sputnik в Минэкономики, снижение стоимости связано с падением закупочных цен в России - единственного экспортера топлива в республику. По словам замминистра экономики Теймураза Миквабия, в Абхазии действует постановление Кабмина, согласно которому изменение стоимости закупочной цены на топливо напрямую влияет на стоимость при реализации.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220715/toplivnye-metamorfozy-chto-izmenilos-na-rynke-nefteproduktov-abkhazii-1040288431.html
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топливо, абхазия, экономика
топливо, абхазия, экономика
Цены на топливо снизились на АЗС Абхазии
Изменение цен на топливо в Абхазии обусловлено снижением закупочных цен в Российской Федерации.
СУХУМ, 6 – Sputnik, Бадри Есиава. Стоимость топлива в Абхазии снизилась, согласно новым установленным ценам на АЗС наиболее крупных поставщиков республики.
По данным на 6 октября 2022 года, стоимость одного литра АИ–92 на заправках "Роснефть" составляет 47 рублей, АИ–95 – 60 рублей, дизельное топливо – 67,5 рублей.
На АЗС компании "АзИд" АИ-92 стоит 49,5 рублей, АИ–95 – 58 рублей, ДТ – 64,5 рубля. На АЗС "Подорожник" стоимость АИ-92 составляет 47 рублей, АИ–95 – 60 рублей, ДТ - 65 рублей.
Как рассказал замминистра экономики Абхазии Теймураз Миквабия, согласно утвержденному Кабмином Постановлению, в республике действует процедура, при которой изменение стоимости закупочной цены на топливо напрямую влияет на стоимость при реализации.
"То есть, снижение цен сейчас обусловлено снижением закупочных цен, причем существенно", - уточнил Миквабия.
Он добавил, что в последние полгода нефтепродукты в Абхазию поставляются только из России и то, как долго продлится эта тенденция, прогнозировать в нынешних обстоятельствах довольно сложно.
По словам Миквабия, топливные компании каждый календарный квартал утверждают в ведомстве цены на свой продукт. При этом они не должны выходить за рамки, установленной Минэкономики предельной стоимости топлива, но снижать тарифы могут по своему усмотрению.
"Но периодически возникали ситуации – около 3-4 месяцев назад, когда они приходили в середине квартала или месяца с заявками о повышении стоимости в связи с тем, что новые поставки подорожали. Постановление предусматривает в таком случае внести изменения, и мы согласовали повышение цен. Сейчас очередной квартал закончился и компании принесли нам заявки, по которым видно, что закупочная цена у многих снизилась", - рассказал Миквабия.
Генеральный директор топливной компании "Апсны-Ойл" Олег Лакоба также подтвердил факт снижения стоимости топлива на территории России, чем и был вызван пересмотр цен на АЗС компании.
"Помимо того, что поставляем большими партиями, мы при снижении цен оперативно закупаем мелкими партиями. Мы все время ищем топливо дешевле. Минэкономики нам устанавливает верхнюю предельную цену, но никто нам не запрещает снижать цены в процессе работы", - отметил он.
Лакоба также подчеркнул, что АИ- 92 сегодня дешевле, чем на автозаправочных станциях Краснодарского края.
В Абхазии снизились цены на топливо на АЗС самых крупных поставщиков.
Как объяснили Sputnik в Минэкономики, снижение стоимости связано с падением закупочных цен в России - единственного экспортера топлива в республику.
По словам замминистра экономики Теймураза Миквабия, в Абхазии действует постановление Кабмина, согласно которому изменение стоимости закупочной цены на топливо напрямую влияет на стоимость при реализации.