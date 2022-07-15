https://sputnik-abkhazia.ru/20220715/toplivnye-metamorfozy-chto-izmenilos-na-rynke-nefteproduktov-abkhazii-1040288431.html

Топливные "метаморфозы": что изменилось на рынке нефтепродуктов Абхазии

Топливные "метаморфозы": что изменилось на рынке нефтепродуктов Абхазии

Цены на топливо в Абхазии за последний год выросли в три раза, что существенно бьет по карману населения и влияет на рост стоимости ряда других товаров. 15.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-15T16:15+0300

2022-07-15T16:15+0300

2022-07-15T16:27+0300

в абхазии

топливо

бензин

экономика

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общество

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О том, как менялась стоимость топлива в Абхазии, почему житель Сухума Джансух Адлейба объявил голодовку и к чему это привело, что ему пообещал президент страны Аслан Бжания и в какие сроки, как власти регулируют вопрос и есть ли результат, читайте в материале Sputnik.Как это былоЦена на топливо в Абхазии долгие годы держалась ниже чем в России – стране, которая производит нефтепродукты. Многие жители Адлера в целях экономии находили время пересекать границу и заправлять свой транспорт на абхазских АЗС. Год назад эта ситуация стала меняться. Автомобилисты республики поменялись местами с соседями.Цены на нефтепродукты в Абхазии были стабильны с 2018 по 2021 год. В июле прошлого года они стали расти, и с тех пор стоимость топлива повышалась трижды. Если если до июля 2021 года литр бензина АИ-92 стоил 41 рубль, то позднее населению республики приходилось выкладывать до 57 рублей за литр.1 марта 2022 года правительство Абхазии приняло постановление, позволяющее поставщикам нефтепродуктов своевременно реагировать на изменения закупочных цен. Постановление правительства предполагало до 1 мая 2022 года зафиксировать предельный уровень надбавок на марку бензина АИ-92 от 6 до 14%, на дизельное топливо – от 2 до 5%.Как не раз объясняла вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, это связано с изменением механизма ценообразования, который применяется в России. По ее словам, в 2014 году было подписано соглашение о неприменении в отношении импортируемых в Абхазию нефтепродуктов таможенных пошлин.Этот механизм позволял правительству республики использовать соответствующую разницу и держать уровень цен значительно ниже, чем в соседних с Абхазией российских регионах. Однако, в 2018 году в России был принят закон, согласно которому механизм ценообразования претерпел изменения.Она уточнила, что механизм демпфера был внедрен в 2020 году, параллельное с этим изменение налогового законодательства и одновременное снижение таможенных пошлин привели к тому, что в формировании себестоимости нефтепродуктов, поступающих в Абхазию, тот льготный механизм о неприменении таможенной пошлины, перестал играть существенную роль в ценообразовании.Голодовка и рекомендации ПарламентаВ связи с ростом цен на нефтепродукты в Абхазии общественный деятель Джансух Адлейба объявил о бессрочной акции голодовки 11 июня. Он установил палатку на площади Свободы в столице республики и потребовал от властей объяснений, а также предоставления официальных документов, подтверждающих законность ценообразования на эти виды товаров.На 17-й день голодовки его навестил президент Абхазии Аслан Бжания, который рассказал Адлейба о том, что серьезно занимается проблемой роста топливных цен и пригласил активиста в Администрацию Президента, чтобы тот мог лично изучить документы, связанные с формированием стоимости бензина и дизеля в стране.Вечером того же дня Адлейба заявил о прекращении голодовки и объяснил свое решение тем, что к нему пришли представители президента Абхазии, которые сообщили о том, что вопрос снижения топливных цен будет решен в течение двух недель. Эти две недели истекают 15 июля.За день до этого – 27 июня Парламент Абхазии рекомендовал правительству принять срочные меры по обеспечению проведения эффективной политики в области регулирования цен на нефтепродукты в части обеспечения стабильных поставок нефтепродуктов в Абхазию по экономически обоснованным ценам до 7 июля.Народное Собрание также рекомендовало Кабмину отменить мартовское постановление, утверждающее порядок применения оптовых и розничных цен на некоторые виды нефтепродуктов.Согласно принятому депутатами постановлению, правительство в течение двух недель должно разработать и представить на рассмотрение новый документ.В случае невыполнения рекомендаций парламентарии оставляют за собой право реагировать в соответствии с законодательством Абхазии.Что изменилосьКак ранее уточнял Sputnik в Минэкономики Абхазии, с 3 марта 2022 года оптовая стоимость АИ-92 составляла 52-54 рубля за литр, розничные – от 56 до 57 рублей. Дизельное топливо оптом стоило от 60 до 62 рублей, в розницу - от 63-65 рублей.Цены на бензин с октановым числом 95 и выше и фирменное топливо с улучшенными качествами не регулируются. На 15 марта 2022 года оптовая цена АИ-95 была в пределах от 59 до 62 рублей за литр, розничная от 62 до 64 рублей. Сотый бензин оптом от 64 до 65 рублей, розница – от 66 до 67 рублей. Цены могут немного варьироваться в зависимости от политики на автозаправочных станциях отдельно взятой компании.27 июня один из крупнейших импортеров нефтепродуктов Абхазии компания "АЗиД" объявил о снижении цен на некоторые виды топлива на своих заправках."Если в апреле бензин марки АИ-92 "АЗиД" отпускал по 56 рублей, то сейчас по 53,50 рубля. Снижение цены стало возможным, так как 24 июня компания получила контракты на следующую поставку по более низкой цене. Цена на АИ-95 снизилась на шесть рублей по сравнению с майской ценой и стоит теперь 59 рублей за литр. Стоимость дизельного топлива пока остается прежней", - отмечали в компании.Такое решение руководство "АЗиД" объяснило уменьшением закупочных цен. С учетом увеличения сроков поставок, в особенности летом, компания закупила топливо с запасом.На заправках "Роснефти" в Абхазии изменений по ценам пока не наблюдается. Там по-прежнему АИ-92 стоит 56 рублей, АИ-95 62 рубля, дизельное топливо – 65,5 рубля, цена за АИ-100 равна 69 рублям.Другой крупный поставщик нефтепродуктов на абхазском рынке – "Подорожник" никаких официальных заявлений тоже не делал, но как показывают информационные стенды на их заправочных станциях, там появились некоторые изменения. Например, АИ-92 подешевел на три рубля и к середине июля составляет 54 рубля за литр. АИ-95 подешевел на два рубля и сегодня он стоит 60 рублей.По информации из Министерства экономики Абхазии, в настоящее время наблюдается частичное снижение цен на нефтепродукты – в розничной реализации цены были снижены ООО "АЗиД", ООО "Апсны-Ойл" и на ряде других АЗК. Снижение стоимости розничной реализации произошло в связи со снижением закупочных цен на нефтепродукты в России на контракты, заключаемые в июле текущего года, отметили в ведомстве.

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2022

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топливо, бензин, экономика, цены, общество