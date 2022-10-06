https://sputnik-abkhazia.ru/20221006/uvelicheno-kolichestvo-kvot-dlya-abkhazskikh-abiturientov-postupayuschikh-v-rossiyskie-vuzy-1041927965.html
Увеличено количество квот для абхазских абитуриентов, поступающих в российские вузы
Увеличено количество квот для абхазских абитуриентов, поступающих в российские вузы
В этом году акцент будет сделан на технические специальности, отметили в Россотрудничестве. 06.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-06T10:45+0300
2022-10-06T10:45+0300
2022-10-06T10:55+0300
россотрудничество в абхазии
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СУХУМ, 6 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Количество квот для поступления абитуриентов из Абхазии в российские вузы увеличено с 90 до 110, сообщил Sputnik представитель Россотрудничества в Абхазии Евгений Павлов.Павлов отметил, что в Абхазии есть большой дефицит людей со средним профессиональным образованием, это к примеру электрики, техники, которые нужны в различных сферах жизнедеятельности.В этом году, по его словам, будет выделено десять мест по среднему профессиональному образованию, это значит, что документы может подать девятиклассник."Раньше было одно или может быть два места по СПО, в основном места были для творческих направлений, в этом году есть радиотехнические колледжи, то есть технические направления открыты", - сказал представитель Россотрудничества.Кроме того, Евгений Павлов сообщил, что прием документов на обучение абхазских абитуриентов в России на 2023-2024 учебный год, который планировалось начать с 1 октября перенесен.Павлов подчеркнул, что абитуриенты получат достаточное количество, чтобы пройти регистрацию.Регистрация и прием анкет на поступление в российские вузы будет проходить на сайте https://education-in-russia.com, который заработает в октябре.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220706/kvoty-i-rabota-s-sootechestvennikami-plany-rossotrudnichestva-v-abkhazii-1040097172.html
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россотрудничество в абхазии, представительство россотрудничества в украине
россотрудничество в абхазии, представительство россотрудничества в украине
Увеличено количество квот для абхазских абитуриентов, поступающих в российские вузы
10:45 06.10.2022 (обновлено: 10:55 06.10.2022)
В этом году акцент будет сделан на технические специальности, отметили в Россотрудничестве.
СУХУМ, 6 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Количество квот для поступления абитуриентов из Абхазии в российские вузы увеличено с 90 до 110, сообщил Sputnik представитель Россотрудничества в Абхазии Евгений Павлов.
"В этом году акцент идет на технические специальности, например, у нас есть определенные планы по открытию здесь аэропорта, надо готовить специалистов для этого", - подчеркнул он.
Павлов отметил, что в Абхазии есть большой дефицит людей со средним профессиональным образованием, это к примеру электрики, техники, которые нужны в различных сферах жизнедеятельности.
В этом году, по его словам, будет выделено десять мест по среднему профессиональному образованию, это значит, что документы может подать девятиклассник.
"Раньше было одно или может быть два места по СПО, в основном места были для творческих направлений, в этом году есть радиотехнические колледжи, то есть технические направления открыты", - сказал представитель Россотрудничества.
Кроме того, Евгений Павлов сообщил, что прием документов на обучение абхазских абитуриентов в России на 2023-2024 учебный год, который планировалось начать с 1 октября перенесен.
"Основная причина переноса – это ужесточение российского законодательства к безопасности личных данных граждан. Пока неизвестно, когда начнется прием заявок", - отметил он.
Павлов подчеркнул, что абитуриенты получат достаточное количество, чтобы пройти регистрацию.
Регистрация и прием анкет на поступление в российские вузы будет проходить на сайте https://education-in-russia.com
, который заработает в октябре.