https://sputnik-abkhazia.ru/20221007/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-8-i-9-oktyabrya-1041956318.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 8 и 9 октября

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 8 и 9 октября

Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием перепада атмосферного давления и прохождение холодного фронта. 07.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-07T17:50+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 7 окт - Sputnik. В выходные дни, 8 и 9 октября, в Абхазии ожидается в субботу, переменная облачность без осадков, а в воскресенье, временами дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах до 12 метров в секунду, переменного направления.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды слабое и умеренное , 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии