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Движение на Крымском мосту было полностью приостановлено из-за ЧП
Движение на Крымском мосту было полностью приостановлено из-за ЧП
Остановка касается как автомобильного движения, так и движения поездов. 08.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-08T08:59+0300
2022-10-08T08:59+0300
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СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Движение на Крымском мосту было полностью остановлено из-за ЧП - возгорания цистерны с топливом в хвостовом вагоне поезда, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФГУП "Крымская железная дорога".Локомотив, часть вагонов которого загорелась, был отогнан с Крымского моста в Керчь, на месте работают аварийные службы. По предварительным данным, никто не пострадал.Происшествие не повлияло на судоходство в Керченском проливе. Кроме того, на фоне ЧП власти готовят к запуску паромную переправу. Строительство автодорожной части Крымского моста торжественно завершилось 15 мая 2018 года. Он состоит из четырехполосной трассы и двухпутной железной дороги. Это самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221006/operativnaya-obstanovka-na-ukrainskom-tvd-i-perspektivy-spetsoperatsii-1041937711.html
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Движение на Крымском мосту было полностью приостановлено из-за ЧП
08:59 08.10.2022 (обновлено: 09:06 08.10.2022)
Остановка касается как автомобильного движения, так и движения поездов.
СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Движение на Крымском мосту было полностью остановлено из-за ЧП - возгорания цистерны с топливом в хвостовом вагоне поезда, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФГУП "Крымская железная дорога".
"Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются", — сообщили в пресс-службе предприятия.
Локомотив, часть вагонов которого загорелась, был отогнан с Крымского моста в Керчь, на месте работают аварийные службы. По предварительным данным, никто не пострадал.
Происшествие не повлияло на судоходство в Керченском проливе. Кроме того, на фоне ЧП власти готовят к запуску паромную переправу.
Строительство автодорожной части Крымского моста торжественно завершилось 15 мая 2018 года. Он состоит из четырехполосной трассы и двухпутной железной дороги. Это самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.