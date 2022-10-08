https://sputnik-abkhazia.ru/20221008/dvizhenie-na-krymskom-mostu-bylo-polnostyu-priostanovleno-iz-za-pozhara-1041960057.html

Движение на Крымском мосту было полностью приостановлено из-за ЧП

Движение на Крымском мосту было полностью приостановлено из-за ЧП

Остановка касается как автомобильного движения, так и движения поездов. 08.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-08T08:59+0300

2022-10-08T08:59+0300

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СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Движение на Крымском мосту было полностью остановлено из-за ЧП - возгорания цистерны с топливом в хвостовом вагоне поезда, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФГУП "Крымская железная дорога".Локомотив, часть вагонов которого загорелась, был отогнан с Крымского моста в Керчь, на месте работают аварийные службы. По предварительным данным, никто не пострадал.Происшествие не повлияло на судоходство в Керченском проливе. Кроме того, на фоне ЧП власти готовят к запуску паромную переправу. Строительство автодорожной части Крымского моста торжественно завершилось 15 мая 2018 года. Он состоит из четырехполосной трассы и двухпутной железной дороги. Это самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.

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