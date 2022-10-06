https://sputnik-abkhazia.ru/20221006/operativnaya-obstanovka-na-ukrainskom-tvd-i-perspektivy-spetsoperatsii-1041937711.html

Оперативная обстановка на Украинском ТВД и перспективы спецоперации

Оперативная обстановка на Украинском ТВД и перспективы спецоперации

Самоубийственные для ВСУ контрудары на разных участках 1000-километровой линии боевого соприкосновения не меняют степень стратегического превосходства... 06.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-06T20:22+0300

2022-10-06T20:22+0300

2022-10-06T20:22+0300

военная спецоперация рф в донбассе

аналитика

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украина

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Александр Хроленко, военный обозревательКиевские "иллюзионисты" ежедневно и настойчиво приближают крах нацистского режима на Украине и экономическую (как минимум) катастрофу ряда западных стран – поджигателей войны.Подразделения российских войск выровняли линию обороны между Кременной и Сватово на территории ЛНР. Оборонительные рубежи укреплены по всем правилам тактики и фортификации. Противник готовится к новым контрударам, с намерением продвинуться от Кременной и Сватово в направлении Северодонецка и Лисичанска.Задача российских войск – остановить контратаки противника, дождаться подхода резервов, и перейти в наступление. Уже прибывшие в зону СВО мобилизованные военнослужащие отрабатывают штурм зданий в условиях городской застройки. Занятия проводят опытные боевые офицеры ВДВ.На Артемовском направлении российские подразделения освободили населенный пункт Зайцево в ДНР, уничтожив при этом более 120 военнослужащих из двух бригад ВСУ. На северной окраине Артемовска (украинский Бахмут) войска РФ прорвали линию украинской обороны, и развивают успех в городской застройке. Ранее под контроль российских подразделений перешли несколько объектов в промышленной зоне на южной окраине Артемовска.На Херсонском участке фронта оперативная обстановка остается напряженной. Пытаясь развить локальную инициативу на Криворожском направлении, ВСУ положили здесь огромное количество своих солдат. Уничтожены десятки единиц бронетехники, в частности, турецких бронеавтомобилей BMC Kirpi. С массовой гибелью личного состава украинское командование не считается. Несмотря на значительные потери на всех участках линии боевого соприкосновения, ВСУ подтягивают свежие резервы (включая подразделения иностранных наемников), и сохраняют наступательный потенциал.Готовятся контрудары ВСУ в Харьковской области. Для снижения операционной активности украинских войск сегодня ночью по объектам ВСУ в Харькове нанесен массированный удар с использованием беспилотников "Герань-2". Очевидцы свидетельствуют о пожарах и детонации боеприпасов.Вашингтон толкает Киев в пропастьЗаметно снижая объемы военной поддержки, Соединенные Штаты настойчиво рекомендуют киевскому режиму максимально активно контратаковать – до наступления зимы. Буквально подталкивают к "сражению за Херсон", чтобы восстановить контроль над стратегически важными районами Причерноморья.Издание Financial Times отмечает: "Настоящая долгосрочная катастрофа для Украины заключается в том, что от Мариуполя до Одессы Россия перекроет ей доступ к воде. Для Украины доступ к Одессе жизненно важен". При этом западные союзники всерьез надеются на переданные ВСУ вооружения и "знания о подготовке к специальным операциям" (вспоминаем позорные итоги военного строительства и многолетней операционной активности Пентагона и НАТО в Афганистане, Ираке и ряде других стран).Американцы подсказывают локации "решающих сражений", финансируют уничтожение десятков тысяч украинских солдат – 16,8 млрд долларов США за семь месяцев СВО. Британские инструкторы "на земле" непосредственно контролируют действия ВСУ. В частности, готовят украинский спецназ – более 450 военнослужащих Сил специальных операций – к захвату Запорожской АЭС, которая 5 октября перешла в федеральную собственность России. Расположенная в городе Энергодар Запорожская атомная электростанция мощностью 6000 мегаватт считается крупнейшей в Европе, однако сейчас все энергоблоки заглушены. Прежние попытки штурма АЭС для ВСУ закончились плохо.Со своей стороны, российские войска не оставляют без внимания противника в городе Запорожье. Украинские власти замалчивают попадания, однако местные телеграм-каналы пестрят сообщениями о многочисленных взрывах и пожарах на военных объектах в городской черте. По данным Минобороны РФ, за сутки в Запорожье уничтожены несколько складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения. В обозримой перспективе вектор огневого превосходства не изменится.По мнению секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, США и Британия не скрывают намерений затянуть СВО, перенести боевые действия на российскую территорию. Однако течение истории невозможно повернуть вспять. Российский президент Владимир Путин 5 октября подписал законы о присоединении четырех бывших украинских областей – Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской, и подчеркнул, что страна будет защищать новые территории всеми доступными средствами. Если для этого придется изменить формат специальной военной операции ВС России, решение в Кремле будет принято незамедлительно и твердо.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика, россия, украина