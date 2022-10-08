https://sputnik-abkhazia.ru/20221008/dvizhenie-po-utselevshey-chasti-krymskogo-mosta-vosstanovleno-1041965470.html
Движение по уцелевшей части Крымского моста восстановлено
Движение по уцелевшей части Крымского моста восстановлено
Попасть на мост машины и автобусы смогут только после прохождения полного досмотра. 08.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-08T16:31+0300
2022-10-08T16:31+0300
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СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Запущено движение машин по двум неповрежденным полосам Крымского моста, сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.Водители грузовых фур для пересечения Керченского пролива смогут использовать паромную переправу, паром "Керчь-2" начнет ходить через два часа.Перевозка пассажиров на паромах будет организована завтра во второй половине дня, а железнодорожное движение по мосту - уже к сегодняшнему вечеру.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221008/tri-cheloveka-pogibli-vo-vremya-vzryva-na-krymskom-mostu-1041964065.html
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россия, крым, новости
Движение по уцелевшей части Крымского моста восстановлено
Попасть на мост машины и автобусы смогут только после прохождения полного досмотра.
СУХУМ, 8 окт - Sputnik.
Запущено движение машин по двум неповрежденным полосам Крымского моста, сообщил
в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
"На данный момент движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра", - написал он.
Водители грузовых фур для пересечения Керченского пролива смогут использовать паромную переправу, паром "Керчь-2" начнет ходить через два часа.
Перевозка пассажиров на паромах будет организована завтра во второй половине дня, а железнодорожное движение по мосту - уже к сегодняшнему вечеру.