https://sputnik-abkhazia.ru/20221008/dvizhenie-po-utselevshey-chasti-krymskogo-mosta-vosstanovleno-1041965470.html

Движение по уцелевшей части Крымского моста восстановлено

Движение по уцелевшей части Крымского моста восстановлено

Попасть на мост машины и автобусы смогут только после прохождения полного досмотра. 08.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-08T16:31+0300

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СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Запущено движение машин по двум неповрежденным полосам Крымского моста, сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.Водители грузовых фур для пересечения Керченского пролива смогут использовать паромную переправу, паром "Керчь-2" начнет ходить через два часа.Перевозка пассажиров на паромах будет организована завтра во второй половине дня, а железнодорожное движение по мосту - уже к сегодняшнему вечеру.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221008/tri-cheloveka-pogibli-vo-vremya-vzryva-na-krymskom-mostu-1041964065.html

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