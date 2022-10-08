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Три человека погибли во время взрыва на Крымском мосту
Три человека погибли во время взрыва на Крымском мосту
Предположительно, это пассажиры легкового автомобиля, проезжавшего рядом с взорвавшимся грузовиком. 08.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-08T14:34+0300
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СУХУМ, 8 окт - Sputnik. По предварительным данным, трое человек погибли в результате взрыва грузовика на Крымском мосту, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.Также специалисты из Следственного комитета установили владельца грузовика, им оказался житель Кубани. Место его жительства установлено, начаты следственные действия.Кроме того, эксперты изучают сопутствующую документацию и маршрут, по которому двигалась машина. Расследование продолжается.Взрыв на Крымском мосту произошел в 6:07 8 октября. В результате детонации грузового автомобиля загорелись цистерны с топливом проезжавшего мимо поезда. Кроме того, был поврежден и сам мост - два автомобильных пролета обрушились. Сейчас движение по автомобильной и железнодорожной частям моста приостановлено.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221008/marat-khusnullin-vozglavil-komissiyu-po-likvidatsii-posledstviy-vzryva-na-krymskom-mostu-1041961623.html
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россия, крым, новости

Три человека погибли во время взрыва на Крымском мосту

14:34 08.10.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЧП на Крымском мосту
ЧП на Крымском мосту - Sputnik Абхазия, 1920, 08.10.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Предположительно, это пассажиры легкового автомобиля, проезжавшего рядом с взорвавшимся грузовиком.
СУХУМ, 8 окт - Sputnik. По предварительным данным, трое человек погибли в результате взрыва грузовика на Крымском мосту, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Тела двоих из них - мужчины и женщины, извлечены из воды, их личности устанавливаются.
Также специалисты из Следственного комитета установили владельца грузовика, им оказался житель Кубани. Место его жительства установлено, начаты следственные действия.
Кроме того, эксперты изучают сопутствующую документацию и маршрут, по которому двигалась машина. Расследование продолжается.
Взрыв на Крымском мосту произошел в 6:07 8 октября. В результате детонации грузового автомобиля загорелись цистерны с топливом проезжавшего мимо поезда. Кроме того, был поврежден и сам мост - два автомобильных пролета обрушились. Сейчас движение по автомобильной и железнодорожной частям моста приостановлено.
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