https://sputnik-abkhazia.ru/20221008/tri-cheloveka-pogibli-vo-vremya-vzryva-na-krymskom-mostu-1041964065.html

Три человека погибли во время взрыва на Крымском мосту

Три человека погибли во время взрыва на Крымском мосту

Предположительно, это пассажиры легкового автомобиля, проезжавшего рядом с взорвавшимся грузовиком. 08.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-08T14:34+0300

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СУХУМ, 8 окт - Sputnik. По предварительным данным, трое человек погибли в результате взрыва грузовика на Крымском мосту, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.Также специалисты из Следственного комитета установили владельца грузовика, им оказался житель Кубани. Место его жительства установлено, начаты следственные действия.Кроме того, эксперты изучают сопутствующую документацию и маршрут, по которому двигалась машина. Расследование продолжается.Взрыв на Крымском мосту произошел в 6:07 8 октября. В результате детонации грузового автомобиля загорелись цистерны с топливом проезжавшего мимо поезда. Кроме того, был поврежден и сам мост - два автомобильных пролета обрушились. Сейчас движение по автомобильной и железнодорожной частям моста приостановлено.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221008/marat-khusnullin-vozglavil-komissiyu-po-likvidatsii-posledstviy-vzryva-na-krymskom-mostu-1041961623.html

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