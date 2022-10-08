https://sputnik-abkhazia.ru/20221008/goryachuyu-liniyu-dlya-otdykhayuschikh-zapustili-v-krymu-1041968525.html

Горячую линию для отдыхающих запустили в Крыму

Горячую линию для отдыхающих запустили в Крыму

Организация централизованного колл-центра связана с перегрузкой региональной горячей линии. 08.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Ростуризм и Минцифры запустили федеральный колл-центр для туристов, отдыхающих в Крыму и тех, кто планирует поехать туда в ближайшее время, сообщила пресс-служба правительства России.Кроме того, ведомства совместно организуют вывоз с полуострова тех туристов, чьи путевки уже закончились, оценят ущерб, нанесенный отельерам Крыма и Севастополя и разработают меры их поддержки.Рано утром в субботу на Крымском мосту взорвался грузовик. Взрыв повлек возгорание семи топливных цистерн проходящего поезда, обрушил два автомобильных пролета. Погибли три человека.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221008/dvizhenie-po-utselevshey-chasti-krymskogo-mosta-vosstanovleno-1041965470.html

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