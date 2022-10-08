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Горячую линию для отдыхающих запустили в Крыму
Горячую линию для отдыхающих запустили в Крыму
Организация централизованного колл-центра связана с перегрузкой региональной горячей линии. 08.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-08T19:34+0300
2022-10-08T19:34+0300
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СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Ростуризм и Минцифры запустили федеральный колл-центр для туристов, отдыхающих в Крыму и тех, кто планирует поехать туда в ближайшее время, сообщила пресс-служба правительства России.Кроме того, ведомства совместно организуют вывоз с полуострова тех туристов, чьи путевки уже закончились, оценят ущерб, нанесенный отельерам Крыма и Севастополя и разработают меры их поддержки.Рано утром в субботу на Крымском мосту взорвался грузовик. Взрыв повлек возгорание семи топливных цистерн проходящего поезда, обрушил два автомобильных пролета. Погибли три человека.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221008/dvizhenie-po-utselevshey-chasti-krymskogo-mosta-vosstanovleno-1041965470.html
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крым, россия, новости, в мире
крым, россия, новости, в мире
Горячую линию для отдыхающих запустили в Крыму
Организация централизованного колл-центра связана с перегрузкой региональной горячей линии.
СУХУМ, 8 окт - Sputnik.
Ростуризм и Минцифры запустили федеральный колл-центр для туристов, отдыхающих в Крыму и тех, кто планирует поехать туда в ближайшее время, сообщила
пресс-служба правительства России.
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Кроме того, ведомства совместно организуют вывоз с полуострова тех туристов, чьи путевки уже закончились, оценят ущерб, нанесенный отельерам Крыма и Севастополя и разработают меры их поддержки.
Рано утром в субботу на Крымском мосту взорвался грузовик. Взрыв повлек возгорание семи топливных цистерн проходящего поезда, обрушил два автомобильных пролета. Погибли три человека.