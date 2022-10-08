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Хуснуллин поручил к утру открыть движение по двум полосам Крымского моста
Хуснуллин поручил к утру открыть движение по двум полосам Крымского моста
Заместитель председателя правительства России заявил, что все необходимые решения для того, чтобы максимально быстро восстановить полноценную работу Крымского... 08.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-08T20:00+0300
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СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Вице-премьер России Марат Хуснуллин, возглавляющий комиссию по изучению и ликвидации последствий взрыва на Крымском мосту, поручил к утру открыть автомобильное движение по двум уцелевшим полосам. Также он рассказал, что члены комиссии определились с объемом работ для ремонта и восстановления пролета, материал уже заказан, строители и проектировщики собраны. Сколько времени потребуется на ремонт специалисты определят в течение суток.Ранее сообщалось, что на одной полосе моста восстановлено реверсивное движение для легковых автомобилей и автобусов, грузовые машины будут пользоваться паромной переправой.Рано утром в субботу на Крымском мосту взорвался грузовик. Взрыв повлек возгорание семи топливных цистерн проходящего поезда, обрушил два автомобильных пролета. Погибли три человека.Правительство России создало комиссию по оценке и ликвидации последствий взрыва. В нее вошли представители различных служб и ведомств - Минтранса, МЧС, Минстроя, Росморречфлота, Росавтодора, Росжелдора, Росгвардии, МВД и ФСБ, а также главы Краснодарского края и Республики Крым.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221008/goryachuyu-liniyu-dlya-otdykhayuschikh-zapustili-v-krymu-1041968525.html
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Хуснуллин поручил к утру открыть движение по двум полосам Крымского моста
Заместитель председателя правительства России заявил, что все необходимые решения для того, чтобы максимально быстро восстановить полноценную работу Крымского моста, будут найдены.
СУХУМ, 8 окт - Sputnik.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин, возглавляющий комиссию по изучению и ликвидации последствий взрыва на Крымском мосту, поручил
к утру открыть автомобильное движение по двум уцелевшим полосам.
"Мы визуально осмотрели мост. Запущено движение автомобилей по одной полосе. Поставлена задача за ночь подготовить все, чтобы завтра в течение дня запустить движение уже по двум полосам", — сказал он журналистам.
Также он рассказал, что члены комиссии определились с объемом работ для ремонта и восстановления пролета, материал уже заказан, строители и проектировщики собраны. Сколько времени потребуется на ремонт специалисты определят в течение суток.
Ранее сообщалось, что на одной полосе моста восстановлено реверсивное движение для легковых автомобилей и автобусов, грузовые машины будут пользоваться паромной переправой.
Рано утром в субботу на Крымском мосту взорвался грузовик. Взрыв повлек возгорание семи топливных цистерн проходящего поезда, обрушил два автомобильных пролета. Погибли три человека.
Правительство России создало комиссию по оценке и ликвидации последствий взрыва. В нее вошли представители различных служб и ведомств - Минтранса, МЧС, Минстроя, Росморречфлота, Росавтодора, Росжелдора, Росгвардии, МВД и ФСБ, а также главы Краснодарского края и Республики Крым.