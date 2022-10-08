https://sputnik-abkhazia.ru/20221008/mintrans-rossii-rasskazal-ob-organizatsii-raboty-paromov-v-kerchenskom-prolive-1041969372.html
Минтранс России рассказал об организации работы паромов в Керченском проливе
Минтранс России рассказал об организации работы паромов в Керченском проливе
Из-за взрыва на Крымском мосту было перекрыто автомобильное и железнодорожное движение, сейчас службы работают над ликвидацией последствий. 08.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-08T21:51+0300
2022-10-08T21:51+0300
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СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Для возобновления функционирования паромной переправы в Керченском проливе будет организована работа морских паромов, сообщает Минтранс России.Также, в случае необходимости, к работе готовы приступить три пассажирских судна вместимостью 100, 200 и 250 человек.Вице-премьер России Марат Хуснуллин, возглавляющий комиссию по изучению и ликвидации последствий взрыва на Крымском мосту, поручил к утру открыть автомобильное движение по двум уцелевшим полосам.Сейчас восстановлено реверсивное движение для легковых автомобилей и автобусов на одной полосе. Грузовые машины будут пользоваться паромной переправой. И для автомобилей, и для пассажиров переправа на другой берег будет бесплатной.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221008/putin-podpisal-ukaz-ob-usilenii-mer-bezopasnosti-v-kerchenskom-prolive-1041969073.html
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россия, новости
Минтранс России рассказал об организации работы паромов в Керченском проливе
Из-за взрыва на Крымском мосту было перекрыто автомобильное и железнодорожное движение, сейчас службы работают над ликвидацией последствий.
СУХУМ, 8 окт - Sputnik.
Для возобновления функционирования паромной переправы в Керченском проливе будет организована работа морских паромов, сообщает
Минтранс России.
Утром, 9 октября, начнут работу два автомобильных парома вместимостью до 50 автопоездов.12 октября прибудут три железнодорожных парома, один из которых вмещает до 30 вагонов, а 15 октября будут готовы два парома вместимостью 45 и 50 вагонов.
Также, в случае необходимости, к работе готовы приступить три пассажирских судна вместимостью 100, 200 и 250 человек.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин, возглавляющий комиссию по изучению и ликвидации последствий взрыва на Крымском мосту, поручил к утру открыть автомобильное движение по двум уцелевшим полосам.
Сейчас восстановлено реверсивное движение для легковых автомобилей и автобусов на одной полосе. Грузовые машины будут пользоваться паромной переправой. И для автомобилей, и для пассажиров переправа на другой берег будет бесплатной.