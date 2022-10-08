https://sputnik-abkhazia.ru/20221008/mintrans-rossii-rasskazal-ob-organizatsii-raboty-paromov-v-kerchenskom-prolive-1041969372.html

Минтранс России рассказал об организации работы паромов в Керченском проливе

Минтранс России рассказал об организации работы паромов в Керченском проливе

Из-за взрыва на Крымском мосту было перекрыто автомобильное и железнодорожное движение, сейчас службы работают над ликвидацией последствий. 08.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-08T21:51+0300

2022-10-08T21:51+0300

2022-10-08T21:51+0300

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/08/1041969882_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_700f03e69e6a4939a40d47e215ba381f.jpg

СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Для возобновления функционирования паромной переправы в Керченском проливе будет организована работа морских паромов, сообщает Минтранс России.Также, в случае необходимости, к работе готовы приступить три пассажирских судна вместимостью 100, 200 и 250 человек.Вице-премьер России Марат Хуснуллин, возглавляющий комиссию по изучению и ликвидации последствий взрыва на Крымском мосту, поручил к утру открыть автомобильное движение по двум уцелевшим полосам.Сейчас восстановлено реверсивное движение для легковых автомобилей и автобусов на одной полосе. Грузовые машины будут пользоваться паромной переправой. И для автомобилей, и для пассажиров переправа на другой берег будет бесплатной.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221008/putin-podpisal-ukaz-ob-usilenii-mer-bezopasnosti-v-kerchenskom-prolive-1041969073.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, новости