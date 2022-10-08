https://sputnik-abkhazia.ru/20221008/putin-podpisal-ukaz-ob-usilenii-mer-bezopasnosti-v-kerchenskom-prolive-1041969073.html

Путин подписал указ об усилении мер безопасности в Керченском проливе

Путин подписал указ об усилении мер безопасности в Керченском проливе

Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил "желтый" уровень террористической угрозы в Темрюкском районе, граничащем с Крымом. 08.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-08T20:36+0300

2022-10-08T20:36+0300

2022-10-08T20:36+0300

россия

владимир путин

новости

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/11/1038159548_0:91:3317:1957_1920x0_80_0_0_4ebd0ba8795e435837a97bdb73bc0816.jpg

СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты перехода через Керченский пролив. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Организацией и координации мер безопасности будет заниматься ФСБ России.Ранее глава правительственной комиссии по ликвидации последствий взрыва на Крымском мосту Марат Хуснуллин заявил, что количество сотрудников служб безопасности, проверяющих автомобили перед въездом на мост, увеличат. Это позволит пропускать по мосту по сто машин за раз.Меры безопасности усилили и в Краснодарском крае, граничащем с Крымским полуостровом. В Темрюкском районе объявлен "желтый" уровень террористической угрозы, а на территории Крыма меры уже действовали, их продлили до 23 октября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221008/khusnullin-poruchil-k-utru-otkryt-dvizhenie-po-dvum-polosam-krymskogo-mosta-1041968727.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, владимир путин, новости, крым