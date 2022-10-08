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https://sputnik-abkhazia.ru/20221008/putin-podpisal-ukaz-ob-usilenii-mer-bezopasnosti-v-kerchenskom-prolive-1041969073.html
Путин подписал указ об усилении мер безопасности в Керченском проливе
Путин подписал указ об усилении мер безопасности в Керченском проливе
Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил "желтый" уровень террористической угрозы в Темрюкском районе, граничащем с Крымом. 08.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-08T20:36+0300
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СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты перехода через Керченский пролив. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Организацией и координации мер безопасности будет заниматься ФСБ России.Ранее глава правительственной комиссии по ликвидации последствий взрыва на Крымском мосту Марат Хуснуллин заявил, что количество сотрудников служб безопасности, проверяющих автомобили перед въездом на мост, увеличат. Это позволит пропускать по мосту по сто машин за раз.Меры безопасности усилили и в Краснодарском крае, граничащем с Крымским полуостровом. В Темрюкском районе объявлен "желтый" уровень террористической угрозы, а на территории Крыма меры уже действовали, их продлили до 23 октября.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221008/khusnullin-poruchil-k-utru-otkryt-dvizhenie-po-dvum-polosam-krymskogo-mosta-1041968727.html
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россия, владимир путин, новости, крым
россия, владимир путин, новости, крым

Путин подписал указ об усилении мер безопасности в Керченском проливе

20:36 08.10.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Белоруссии А. Лукашенко
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Белоруссии А. Лукашенко - Sputnik Абхазия, 1920, 08.10.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил "желтый" уровень террористической угрозы в Темрюкском районе, граничащем с Крымом.
СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты перехода через Керченский пролив. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Меры касаются также электросетевого энергомоста и магистрального газопровода.
Организацией и координации мер безопасности будет заниматься ФСБ России.
Ранее глава правительственной комиссии по ликвидации последствий взрыва на Крымском мосту Марат Хуснуллин заявил, что количество сотрудников служб безопасности, проверяющих автомобили перед въездом на мост, увеличат. Это позволит пропускать по мосту по сто машин за раз.
Меры безопасности усилили и в Краснодарском крае, граничащем с Крымским полуостровом. В Темрюкском районе объявлен "желтый" уровень террористической угрозы, а на территории Крыма меры уже действовали, их продлили до 23 октября.
ЧП на Крымском мосту - Sputnik Абхазия, 1920, 08.10.2022
Хуснуллин поручил к утру открыть движение по двум полосам Крымского моста
20:00
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