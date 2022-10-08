https://sputnik-abkhazia.ru/20221008/pervyy-passazhirskiy-poezd-pustili-po-krymskomu-mostu-1041970462.html
Первый пассажирский поезд пустили по Крымскому мосту
Первый пассажирский поезд пустили по Крымскому мосту
Восстановление железнодорожных путей Крымского моста провели всего за один день. 08.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-08T23:22+0300
2022-10-08T23:22+0300
2022-10-08T23:22+0300
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СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Первый после взрыва пассажирский поезд пустили по Крымскому мосту, сообщает корреспондент РИА Новости.Ранее, после обследования прочности конструкций, по Крымскому мосту в тестовом режиме пустили грузовые поезда. После этого Минтранс выдал разрешение на перевозку пассажиров.Также с 12 октября в Керченском проливе начнут действовать железнодорожные паромы, которые помогут справиться с пассажиропотоком, пока мост не будет восстановлен.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221008/mintrans-rossii-rasskazal-ob-organizatsii-raboty-paromov-v-kerchenskom-prolive-1041969372.html
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новости, россия, крым
Первый пассажирский поезд пустили по Крымскому мосту
Восстановление железнодорожных путей Крымского моста провели всего за один день.
СУХУМ, 8 окт - Sputnik.
Первый после взрыва пассажирский поезд пустили по Крымскому мосту, сообщает корреспондент РИА Новости
.
Поезд №28 Симферополь-Москва выехал в 17:10. Следующей остановкой за мостом будет станция Тамань-Пассажирская на территории Кубани.
Ранее, после обследования прочности конструкций, по Крымскому мосту в тестовом режиме пустили грузовые поезда. После этого Минтранс выдал разрешение на перевозку пассажиров.
Также с 12 октября в Керченском проливе начнут действовать железнодорожные паромы, которые помогут справиться с пассажиропотоком, пока мост не будет восстановлен.