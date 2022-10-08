https://sputnik-abkhazia.ru/20221008/pervyy-passazhirskiy-poezd-pustili-po-krymskomu-mostu-1041970462.html

Первый пассажирский поезд пустили по Крымскому мосту

Первый пассажирский поезд пустили по Крымскому мосту

Восстановление железнодорожных путей Крымского моста провели всего за один день. 08.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-08T23:22+0300

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СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Первый после взрыва пассажирский поезд пустили по Крымскому мосту, сообщает корреспондент РИА Новости.Ранее, после обследования прочности конструкций, по Крымскому мосту в тестовом режиме пустили грузовые поезда. После этого Минтранс выдал разрешение на перевозку пассажиров.Также с 12 октября в Керченском проливе начнут действовать железнодорожные паромы, которые помогут справиться с пассажиропотоком, пока мост не будет восстановлен.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221008/mintrans-rossii-rasskazal-ob-organizatsii-raboty-paromov-v-kerchenskom-prolive-1041969372.html

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