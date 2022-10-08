https://sputnik-abkhazia.ru/20221008/sledkom-rossii-vozbudil-ugolovnoe-delo-po-faktu-vzryva-na-mostu-v-krym-1041960528.html

Следком России возбудил уголовное дело по факту взрыва на мосту в Крым

Следком России возбудил уголовное дело по факту взрыва на мосту в Крым

Из-за взрыва загорелись семь цистерн с топливом, часть автомобильных пролетов была повреждена и оказалась в воде. 08.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту подрыва автомобиля на Крымском мосту, сообщает официальный Telegram-канал ведомства.По мнению председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, во взрыве автомобиля виновны киевские власти, и решение об этом принимали в офисе президента Украины, СБУ и главном управлении разведки Минобороны.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что главе государства уже поступили доклады о происшествии, подготовленные премьер-министром Михаилом Мишустиным и его заместителем Маратом Хуснуллиным, главами МЧС и Минтранса, а также силовиками.Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту в 06:07 8 октября. В результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь, загорелись семь цистерн с топливом проходящего поезда. Автомобильное и железнодорожное движение по мосту полностью приостановлено.По сообщению властей Крыма, началась организация паромной переправы, она начнет работать сегодня. Также в Краснодарском крае создаются стоянки для водителей, которые не могут попасть на полуостров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221008/stala-izvestna-prichina-pozhara-na-krymskom-mostu-1041960336.html

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