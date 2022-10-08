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Стала известна причина пожара на Крымском мосту
Стала известна причина пожара на Крымском мосту
Из-за взрыва грузового автомобиля загорелись семь топливных цистерн проходящего поезда и обрушились два автомобильных пролета. 08.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-08T09:18+0300
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СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Причиной пожара на Крымском мосту стал подрыв грузового автомобиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.Также в результате взрыва частично обрушились два автомобильных пролета. Судоходная арка не пострадала, судоходству в проливе ничего не угрожает.Для водителей, которые не могут проехать по мосту, в районе поселка поселка Ильич и на развилке "Тамань - Волна" организовали стоянки. Также организуют полевые кухни и туалеты. Власти готовы открыть семь стоянок в случае необходимости.Ранее сообщалось, что на Крымском мосту загорелась цистерна с топливом. В результате происшествия было полностью остановлено движение поездов и автомобилей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220922/fsb-predotvratila-terakt-ukrainskikh-spetssluzhb-na-neftegazovom-obekte-1041641686.html
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Стала известна причина пожара на Крымском мосту
Из-за взрыва грузового автомобиля загорелись семь топливных цистерн проходящего поезда и обрушились два автомобильных пролета.
СУХУМ, 8 окт - Sputnik
. Причиной пожара на Крымском мосту стал подрыв грузового автомобиля, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.
"Сегодня в шесть часов семь минут на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. следовавшего в направлении Крымского полуострова", — говорится в сообщении.
Также в результате взрыва частично обрушились два автомобильных пролета. Судоходная арка не пострадала, судоходству в проливе ничего не угрожает.
Для водителей, которые не могут проехать по мосту, в районе поселка поселка Ильич и на развилке "Тамань - Волна" организовали стоянки. Также организуют полевые кухни и туалеты. Власти готовы открыть семь стоянок в случае необходимости.
Ранее сообщалось, что на Крымском мосту загорелась цистерна с топливом
. В результате происшествия было полностью остановлено движение поездов и автомобилей.