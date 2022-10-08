https://sputnik-abkhazia.ru/20221008/marat-khusnullin-vozglavil-komissiyu-po-likvidatsii-posledstviy-vzryva-na-krymskom-mostu-1041961623.html

Марат Хуснуллин возглавил комиссию по ликвидации последствий взрыва на Крымском мосту

Марат Хуснуллин возглавил комиссию по ликвидации последствий взрыва на Крымском мосту

Комиссия была сформирована главой правительства Михаилом Мишустиным по поручению президента России. 08.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-08T11:54+0300

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СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Вице-премьер России Марат Хуснуллин возглавил комиссию по изучению причин происшествия на Крымском мосту и ликвидации последствий, сообщает пресс-служба российского правительства.В состав комиссии также вошли сотрудники Минтранса, МЧС, Минстроя, Росморречфлота, Росавтодора, Росжелдора, Росгвардии, МВД и ФСБ, главы Краснодарского края и Республики Крым. Глава Минтранса Виталий Савельев и глава МЧС Александр Куренков уже направились к месту происшествия.Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва на мосту через Керченский пролив.Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту в 06:07 8 октября. В результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь, загорелись семь цистерн с топливом проходящего поезда. Автомобильное и железнодорожное движение по мосту полностью приостановлено.По сообщению властей Крыма, началась организация паромной переправы, она начнет работать сегодня. Также в Краснодарском крае создаются стоянки для водителей, которые не могут попасть на полуостров.Власти Крыма также сообщили, что на полуострове нет недостатка в бензине, дизельном топливе и продуктах питания. Кроме того, отдыхающим, планировавшим уезжать с полуострова, продлят проживание в отелях за счет госбюджета.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221008/sledkom-rossii-vozbudil-ugolovnoe-delo-po-faktu-vzryva-na-mostu-v-krym-1041960528.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221008/stala-izvestna-prichina-pozhara-na-krymskom-mostu-1041960336.html

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