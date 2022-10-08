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Марат Хуснуллин возглавил комиссию по ликвидации последствий взрыва на Крымском мосту
Марат Хуснуллин возглавил комиссию по ликвидации последствий взрыва на Крымском мосту
Комиссия была сформирована главой правительства Михаилом Мишустиным по поручению президента России. 08.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-08T11:54+0300
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СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Вице-премьер России Марат Хуснуллин возглавил комиссию по изучению причин происшествия на Крымском мосту и ликвидации последствий, сообщает пресс-служба российского правительства.В состав комиссии также вошли сотрудники Минтранса, МЧС, Минстроя, Росморречфлота, Росавтодора, Росжелдора, Росгвардии, МВД и ФСБ, главы Краснодарского края и Республики Крым. Глава Минтранса Виталий Савельев и глава МЧС Александр Куренков уже направились к месту происшествия.Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва на мосту через Керченский пролив.Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту в 06:07 8 октября. В результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь, загорелись семь цистерн с топливом проходящего поезда. Автомобильное и железнодорожное движение по мосту полностью приостановлено.По сообщению властей Крыма, началась организация паромной переправы, она начнет работать сегодня. Также в Краснодарском крае создаются стоянки для водителей, которые не могут попасть на полуостров.Власти Крыма также сообщили, что на полуострове нет недостатка в бензине, дизельном топливе и продуктах питания. Кроме того, отдыхающим, планировавшим уезжать с полуострова, продлят проживание в отелях за счет госбюджета.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221008/sledkom-rossii-vozbudil-ugolovnoe-delo-po-faktu-vzryva-na-mostu-v-krym-1041960528.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221008/stala-izvestna-prichina-pozhara-na-krymskom-mostu-1041960336.html
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крым, россия, новости, в мире
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Марат Хуснуллин возглавил комиссию по ликвидации последствий взрыва на Крымском мосту
11:54 08.10.2022 (обновлено: 13:53 08.10.2022)
Комиссия была сформирована главой правительства Михаилом Мишустиным по поручению президента России.
СУХУМ, 8 окт - Sputnik.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин возглавил комиссию по изучению причин происшествия на Крымском мосту и ликвидации последствий, сообщает
пресс-служба российского правительства.
Хуснуллин выедет на место происшествия в ближайшие часы, чтобы лично осмотреть повреждения.
В состав комиссии также вошли сотрудники Минтранса, МЧС, Минстроя, Росморречфлота, Росавтодора, Росжелдора, Росгвардии, МВД и ФСБ, главы Краснодарского края и Республики Крым. Глава Минтранса Виталий Савельев и глава МЧС Александр Куренков уже направились к месту происшествия.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва на мосту через Керченский пролив.
Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту в 06:07 8 октября. В результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь, загорелись семь цистерн с топливом проходящего поезда. Автомобильное и железнодорожное движение по мосту полностью приостановлено.
По сообщению властей Крыма, началась организация паромной переправы, она начнет работать сегодня. Также в Краснодарском крае создаются стоянки для водителей, которые не могут попасть на полуостров.
Власти Крыма также сообщили, что на полуострове нет недостатка в бензине, дизельном топливе и продуктах питания. Кроме того, отдыхающим, планировавшим уезжать с полуострова, продлят проживание в отелях за счет госбюджета.