https://sputnik-abkhazia.ru/20221008/v-sgb-rasskazali-mogut-li-inostrantsy-popast-v-gruziyu-cherez-abkhaziyu-1041956915.html

В СГБ рассказали, могут ли иностранцы попасть в Грузию через Абхазию

В СГБ рассказали, могут ли иностранцы попасть в Грузию через Абхазию

Гражданам иностранных государств грозит уголовное преследование в Грузии в случае, если они заедут в страну через Абхазию. 08.10.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Иностранные граждане не могут попасть в Грузию транзитом через Абхазию, рассказал в интервью радио Sputnik начальник погранотряда СГБ республики Рустам Латипов."Этот вопрос у нас не рассматривается, поскольку мы не пропускаем через наши КПП граждан иностранных государств в плане транзитного пересечения Абхазии", – отметил Латипов.Он пояснил, что из-за действия в Грузии закона о так называемых оккупированных территориях иностранцам грозит уголовное преследование, если они заедут в страну через Абхазию.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221007/nazvano-kolichestvo-sluchaev-nezakonnogo-peresecheniya-granitsy-abkhazii-i-gruzii-1041957152.html

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