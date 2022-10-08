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В СГБ рассказали, могут ли иностранцы попасть в Грузию через Абхазию
В СГБ рассказали, могут ли иностранцы попасть в Грузию через Абхазию
Гражданам иностранных государств грозит уголовное преследование в Грузии в случае, если они заедут в страну через Абхазию. 08.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-08T11:17+0300
2022-10-08T11:17+0300
2022-10-08T11:17+0300
в абхазии
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государственная граница
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СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Иностранные граждане не могут попасть в Грузию транзитом через Абхазию, рассказал в интервью радио Sputnik начальник погранотряда СГБ республики Рустам Латипов."Этот вопрос у нас не рассматривается, поскольку мы не пропускаем через наши КПП граждан иностранных государств в плане транзитного пересечения Абхазии", – отметил Латипов.Он пояснил, что из-за действия в Грузии закона о так называемых оккупированных территориях иностранцам грозит уголовное преследование, если они заедут в страну через Абхазию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221007/nazvano-kolichestvo-sluchaev-nezakonnogo-peresecheniya-granitsy-abkhazii-i-gruzii-1041957152.html
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абхазия, государственная граница, грузия
абхазия, государственная граница, грузия
В СГБ рассказали, могут ли иностранцы попасть в Грузию через Абхазию
Гражданам иностранных государств грозит уголовное преследование в Грузии в случае, если они заедут в страну через Абхазию.
СУХУМ, 8 окт - Sputnik.
Иностранные граждане не могут попасть в Грузию транзитом через Абхазию, рассказал в интервью радио Sputnik
начальник погранотряда СГБ республики Рустам Латипов.
"Этот вопрос у нас не рассматривается, поскольку мы не пропускаем через наши КПП граждан иностранных государств в плане транзитного пересечения Абхазии", – отметил Латипов.
Он пояснил, что из-за действия в Грузии закона о так называемых оккупированных территориях иностранцам грозит уголовное преследование, если они заедут в страну через Абхазию.