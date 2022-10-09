https://sputnik-abkhazia.ru/20221009/dva-cheloveka-postradali-v-dtp-v-gagrskom-rayone-1041973642.html

Два человека пострадали в ДТП в Гагрском районе

Два человека пострадали в ДТП в Гагрском районе

Грузовик и легковой автомобиль столкнулись вблизи Пицундского поворота утром в воскресенье 9 октября. 09.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-09T13:37+0300

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СУХУМ, 9 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Два человека были доставлены в Гагрскую ЦРБ после ДТП вблизи Пицундского поворота, рассказала корреспонденту Sputnik главврач медучреждения Индира Арсалия. Она уточнила, что один пациент находится в тяжелом состоянии, состояние другого оценивается как средне-легкое. По просьбе родственников одного пострадавших в дорожно-транспортном происшествии позже вывезли в Сочинскую клинику. Грузовик и легковая иномарка столкнулись вблизи Пицундского поворота утром в воскресенье, 9 октября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221005/smertelnaya-avariya-proizoshla-v-gudautskom-rayone-1041912040.html

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