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Движение пригородных поездов запущено по Крымскому мосту
Движение пригородных поездов запущено по Крымскому мосту
Запустить движение поездов позволили работы, которые проводились сегодня в течение дня. 09.10.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 9 окт - Sputnik. По Крымскому мосту начали курсировать пригородные поезда, сообщает Минтранс России. "Подчеркну, что все работы ведутся в круглосуточном режиме, с тем, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить население Крыма и материковой части России качественной транспортной связью, а перевозчиков – привычными логистическими маршрутами для доставки в регионы грузов для обеспечения жизнедеятельности", - заявил министр транспорта России Виталий Савельев. Вчера утром на Крымском мосту взорвался грузовик. Взрыв повлек возгорание семи топливных цистерн проходящего поезда, обрушил два автомобильных пролета. Погибли три человека.Первым пассажирским поездом, проехавшим по мосту после взрыва, был поезд №28 Симферополь-Москва, выехавший из столицы Крыма в субботу, в 17:10.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221009/vladimir-putin-nazval-vzryv-na-krymskom-mostu-teraktom-1041987232.html
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россия, крым, новости

Движение пригородных поездов запущено по Крымскому мосту

23:51 09.10.2022 (обновлено: 00:01 10.10.2022)
© Foto / Минтранс РоссииДвижение пригородных поездов запущено по Крымскому мосту
Движение пригородных поездов запущено по Крымскому мосту - Sputnik Абхазия, 1920, 09.10.2022
© Foto / Минтранс России
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Запустить движение поездов позволили работы, которые проводились сегодня в течение дня.
СУХУМ, 9 окт - Sputnik. По Крымскому мосту начали курсировать пригородные поезда, сообщает Минтранс России.
Первым на мост въехал поезд, выехавший из Керчи, с противоположной стороны шел поезд из Анапы. А с завтрашнего дня пригородные поезда начнут ездить по расписанию.
"Подчеркну, что все работы ведутся в круглосуточном режиме, с тем, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить население Крыма и материковой части России качественной транспортной связью, а перевозчиков – привычными логистическими маршрутами для доставки в регионы грузов для обеспечения жизнедеятельности", - заявил министр транспорта России Виталий Савельев.
Вчера утром на Крымском мосту взорвался грузовик. Взрыв повлек возгорание семи топливных цистерн проходящего поезда, обрушил два автомобильных пролета. Погибли три человека.
Первым пассажирским поездом, проехавшим по мосту после взрыва, был поезд №28 Симферополь-Москва, выехавший из столицы Крыма в субботу, в 17:10.
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