https://sputnik-abkhazia.ru/20221009/dvizhenie-prigorodnykh-poezdov-zapuscheno-po-krymskomu-mostu-1041989808.html

Движение пригородных поездов запущено по Крымскому мосту

Движение пригородных поездов запущено по Крымскому мосту

Запустить движение поездов позволили работы, которые проводились сегодня в течение дня. 09.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 9 окт - Sputnik. По Крымскому мосту начали курсировать пригородные поезда, сообщает Минтранс России. "Подчеркну, что все работы ведутся в круглосуточном режиме, с тем, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить население Крыма и материковой части России качественной транспортной связью, а перевозчиков – привычными логистическими маршрутами для доставки в регионы грузов для обеспечения жизнедеятельности", - заявил министр транспорта России Виталий Савельев. Вчера утром на Крымском мосту взорвался грузовик. Взрыв повлек возгорание семи топливных цистерн проходящего поезда, обрушил два автомобильных пролета. Погибли три человека.Первым пассажирским поездом, проехавшим по мосту после взрыва, был поезд №28 Симферополь-Москва, выехавший из столицы Крыма в субботу, в 17:10.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221009/vladimir-putin-nazval-vzryv-na-krymskom-mostu-teraktom-1041987232.html

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