https://sputnik-abkhazia.ru/20221009/vladimir-putin-nazval-vzryv-na-krymskom-mostu-teraktom-1041987232.html
Владимир Путин назвал взрыв на Крымском мосту терактом
Владимир Путин назвал взрыв на Крымском мосту терактом
На встрече с президентом глава СК России заявил, что дело о взрыве на Крымском мосту завели по статье "терроризм". 09.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-09T21:23+0300
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СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным назвал взрыв на Крымском мосту терактом, подготовленным украинскими спецслужбами.Бастрыкин, в свою очередь, добавил, что украинской стороне теракт помогли организовать граждане России и зарубежных государств. Он добавил, что следователи уже установили подозреваемых и изучили маршрут движения грузовика, перед поездкой в Крым он проехал через Болгарию, Грузию, Армению, Северную Осетию и Краснодар.Взрыв на Крымском мосту произошел в 6:07 8 октября. В результате детонации грузового автомобиля загорелись цистерны с топливом проезжавшего мимо поезда. Кроме того, был поврежден и сам мост - два автомобильных пролета обрушились. Погибли три человека.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221009/vosstanovleno-dvizhenie-mashin-po-dvum-polosam-krymskogo-mosta-1041982255.html
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россия, владимир путин, крым, новости
россия, владимир путин, крым, новости
Владимир Путин назвал взрыв на Крымском мосту терактом
На встрече с президентом глава СК России заявил, что дело о взрыве на Крымском мосту завели по статье "терроризм".
СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным назвал взрыв на Крымском мосту терактом, подготовленным украинскими спецслужбами.
"Сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России. Авторы, исполнители, заказчики — спецслужбы Украины", - заявил президент.
Бастрыкин, в свою очередь, добавил, что украинской стороне теракт помогли организовать граждане России и зарубежных государств.
Он добавил, что следователи уже установили подозреваемых и изучили маршрут движения грузовика, перед поездкой в Крым он проехал через Болгарию, Грузию, Армению, Северную Осетию и Краснодар.
Взрыв на Крымском мосту произошел в 6:07 8 октября. В результате детонации грузового автомобиля загорелись цистерны с топливом проезжавшего мимо поезда. Кроме того, был поврежден и сам мост - два автомобильных пролета обрушились. Погибли три человека.