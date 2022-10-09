https://sputnik-abkhazia.ru/20221009/vladimir-putin-nazval-vzryv-na-krymskom-mostu-teraktom-1041987232.html

Владимир Путин назвал взрыв на Крымском мосту терактом

Владимир Путин назвал взрыв на Крымском мосту терактом

На встрече с президентом глава СК России заявил, что дело о взрыве на Крымском мосту завели по статье "терроризм". 09.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-09T21:23+0300

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СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным назвал взрыв на Крымском мосту терактом, подготовленным украинскими спецслужбами.Бастрыкин, в свою очередь, добавил, что украинской стороне теракт помогли организовать граждане России и зарубежных государств. Он добавил, что следователи уже установили подозреваемых и изучили маршрут движения грузовика, перед поездкой в Крым он проехал через Болгарию, Грузию, Армению, Северную Осетию и Краснодар.Взрыв на Крымском мосту произошел в 6:07 8 октября. В результате детонации грузового автомобиля загорелись цистерны с топливом проезжавшего мимо поезда. Кроме того, был поврежден и сам мост - два автомобильных пролета обрушились. Погибли три человека.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221009/vosstanovleno-dvizhenie-mashin-po-dvum-polosam-krymskogo-mosta-1041982255.html

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