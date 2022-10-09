https://sputnik-abkhazia.ru/20221009/mintrans-dvizhenie-poezdov-po-krymskomu-mostu-idet-po-grafiku-1041972550.html
Минтранс: движение поездов по Крымскому мосту идет по графику
Минтранс: движение поездов по Крымскому мосту идет по графику
Первым пассажирским поездом, проехавшим по мосту после взрыва, был поезд №28 Симферополь-Москва, выехавший из столицы Крыма в 17:10. 09.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-09T11:54+0300
2022-10-09T11:54+0300
2022-10-09T11:54+0300
новости
россия
крым
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/09/1041972340_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4f64eacbcb2683491311aefe0e4cfb61.jpg
СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Движение пассажирских и грузовых поездов по Крымскому мосту идет по графику, сообщает официальный Telegram-канал Министерства транспорта России."В 19.00 также полностью будет восстановлено пригородное пассажирское сообщение по данному участку", - говорится в сообщении.Вчера утром на Крымском мосту взорвался грузовик. Взрыв повлек возгорание семи топливных цистерн проходящего поезда, обрушил два автомобильных пролета. Погибли три человека.Судоходная арка моста не пострадала. Грузо- и пассажиропоток также подхватят железнодорожные и автомобильные паромы. Первый грузовой паром отправился из Крыма в 01:52 и доставил в порт Кавказ 16 грузовых автомобилей и 25 пассажиров. За ночь паром совершил три рейса.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221008/pervyy-passazhirskiy-poezd-pustili-po-krymskomu-mostu-1041970462.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/09/1041972340_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_481e23a7d8a12b8f3225a29b516b4db8.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, россия, крым, в мире
новости, россия, крым, в мире
Минтранс: движение поездов по Крымскому мосту идет по графику
Первым пассажирским поездом, проехавшим по мосту после взрыва, был поезд №28 Симферополь-Москва, выехавший из столицы Крыма в 17:10.
СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Движение пассажирских и грузовых поездов по Крымскому мосту идет по графику, сообщает официальный Telegram-канал Министерства транспорта России.
"В 19.00 также полностью будет восстановлено пригородное пассажирское сообщение по данному участку", - говорится в сообщении.
Вчера утром на Крымском мосту взорвался грузовик. Взрыв повлек возгорание семи топливных цистерн проходящего поезда, обрушил два автомобильных пролета. Погибли три человека.
Судоходная арка моста не пострадала. Грузо- и пассажиропоток также подхватят железнодорожные и автомобильные паромы. Первый грузовой паром отправился из Крыма в 01:52 и доставил в порт Кавказ 16 грузовых автомобилей и 25 пассажиров. За ночь паром совершил три рейса.