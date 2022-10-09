https://sputnik-abkhazia.ru/20221009/mintrans-dvizhenie-poezdov-po-krymskomu-mostu-idet-po-grafiku-1041972550.html

Минтранс: движение поездов по Крымскому мосту идет по графику

Минтранс: движение поездов по Крымскому мосту идет по графику

Первым пассажирским поездом, проехавшим по мосту после взрыва, был поезд №28 Симферополь-Москва, выехавший из столицы Крыма в 17:10. 09.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-09T11:54+0300

2022-10-09T11:54+0300

2022-10-09T11:54+0300

новости

россия

крым

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/09/1041972340_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4f64eacbcb2683491311aefe0e4cfb61.jpg

СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Движение пассажирских и грузовых поездов по Крымскому мосту идет по графику, сообщает официальный Telegram-канал Министерства транспорта России."В 19.00 также полностью будет восстановлено пригородное пассажирское сообщение по данному участку", - говорится в сообщении.Вчера утром на Крымском мосту взорвался грузовик. Взрыв повлек возгорание семи топливных цистерн проходящего поезда, обрушил два автомобильных пролета. Погибли три человека.Судоходная арка моста не пострадала. Грузо- и пассажиропоток также подхватят железнодорожные и автомобильные паромы. Первый грузовой паром отправился из Крыма в 01:52 и доставил в порт Кавказ 16 грузовых автомобилей и 25 пассажиров. За ночь паром совершил три рейса.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221008/pervyy-passazhirskiy-poezd-pustili-po-krymskomu-mostu-1041970462.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, россия, крым, в мире