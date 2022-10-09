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Начались работы по ликвидации последствий ночного урагана в Гале
Начались работы по ликвидации последствий ночного урагана в Гале
Сильный ветер повалил деревья, заборы и ограждения, а также четыре столба ночного освещения на улице Миротворческой. 09.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-09T14:11+0300
2022-10-09T14:11+0300
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СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Городские службы управления городского хозяйства Гала занимаются ликвидацией последствий ночного урагана, сообщает "Гал ТВ".По словам первого заместителя главы администрации района и начальника УГХ Дмитрия Адлейба, особое внимание уделяется расчистке дорог и тротуаров. Последствия непогоды планируется устранить в ближайшее время, в результате урагана никто не пострадал.
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абхазия, новости, погода в абхазии
Начались работы по ликвидации последствий ночного урагана в Гале
Сильный ветер повалил деревья, заборы и ограждения, а также четыре столба ночного освещения на улице Миротворческой.
СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Городские службы управления городского хозяйства Гала занимаются ликвидацией последствий ночного урагана, сообщает "Гал ТВ".
Рабочие с восьми утра занимаются распиливанием и уборкой деревьев, упавших на проезжую часть, восстанавливают опоры наружного освещения.
По словам первого заместителя главы администрации района и начальника УГХ Дмитрия Адлейба, особое внимание уделяется расчистке дорог и тротуаров.
Последствия непогоды планируется устранить в ближайшее время, в результате урагана никто не пострадал.