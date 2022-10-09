https://sputnik-abkhazia.ru/20221009/nachalis-raboty-po-likvidatsii-posledstviy-nochnogo-uragana-v-gale-1041973957.html

Начались работы по ликвидации последствий ночного урагана в Гале

Начались работы по ликвидации последствий ночного урагана в Гале

Сильный ветер повалил деревья, заборы и ограждения, а также четыре столба ночного освещения на улице Миротворческой. 09.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-09T14:11+0300

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СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Городские службы управления городского хозяйства Гала занимаются ликвидацией последствий ночного урагана, сообщает "Гал ТВ".По словам первого заместителя главы администрации района и начальника УГХ Дмитрия Адлейба, особое внимание уделяется расчистке дорог и тротуаров. Последствия непогоды планируется устранить в ближайшее время, в результате урагана никто не пострадал.

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