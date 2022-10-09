https://sputnik-abkhazia.ru/20221009/okolo-1200-avtomobiley-za-noch-prinyali-stoyanki-v-rayone-krymskogo-mosta-1041972873.html
Около 1200 автомобилей за ночь приняли стоянки в районе Крымского моста
Около 1200 автомобилей за ночь приняли стоянки в районе Крымского моста
Площадки организованы в районе порта "Кавказ", в Тамани и поселке Ильич. 09.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-09T12:32+0300
2022-10-09T12:32+0300
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СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Около 1200 автомобилей за ночь приняли оборудованные стоянки для водителей в районе Крымского моста, сообщает оперштаб Краснодарского края.Для водителей, которые дожидаются своей очереди на проезд, организованы пункты обогрева, полевая кухня, предоставляются вода и горячее питание. На местах дежурят сотрудники скорой помощи, казаки, волонтеры.Ранее вице-премьер России, глава комиссии по ликвидации последствий взрыва на мосту Марат Хуснуллин поручил к утру сделать все необходимое, чтобы в течение дня запустить движение для легковых автомобилей и автобусов по двум полосам. Пока оно осуществляется только по одной полосе в реверсивном режиме.Грузовые машины попадают с одного берега на другой с помощью паромов. Первый грузовой паром отправился из Крыма в 01:52 и доставил в порт Кавказ 16 грузовых автомобилей и 25 пассажиров. За ночь паром совершил три рейса. В ближайшие дни будет организована работа и других авто- и железнодорожных паромов, которые помогут справиться с грузо- и пассажиропотоком.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221009/mintrans-dvizhenie-poezdov-po-krymskomu-mostu-idet-po-grafiku-1041972550.html
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россия, крым, краснодарский край, новости
россия, крым, краснодарский край, новости
Около 1200 автомобилей за ночь приняли стоянки в районе Крымского моста
Площадки организованы в районе порта "Кавказ", в Тамани и поселке Ильич.
СУХУМ, 9 окт - Sputnik.
Около 1200 автомобилей за ночь приняли оборудованные стоянки для водителей в районе Крымского моста, сообщает
оперштаб Краснодарского края.
Стоянка в районе порта "Кавказ" приняла около 800 автомобилей, в поселке Ильич - 400, в Тамани также 400.
Для водителей, которые дожидаются своей очереди на проезд, организованы пункты обогрева, полевая кухня, предоставляются вода и горячее питание. На местах дежурят сотрудники скорой помощи, казаки, волонтеры.
Ранее вице-премьер России, глава комиссии по ликвидации последствий взрыва на мосту Марат Хуснуллин поручил к утру сделать все необходимое, чтобы в течение дня запустить движение для легковых автомобилей и автобусов по двум полосам. Пока оно осуществляется только по одной полосе в реверсивном режиме.
Грузовые машины попадают с одного берега на другой с помощью паромов. Первый грузовой паром отправился из Крыма в 01:52 и доставил в порт Кавказ 16 грузовых автомобилей и 25 пассажиров. За ночь паром совершил три рейса. В ближайшие дни будет организована работа и других авто- и железнодорожных паромов, которые помогут справиться с грузо- и пассажиропотоком.