https://sputnik-abkhazia.ru/20221009/okolo-1200-avtomobiley-za-noch-prinyali-stoyanki-v-rayone-krymskogo-mosta-1041972873.html

Около 1200 автомобилей за ночь приняли стоянки в районе Крымского моста

Около 1200 автомобилей за ночь приняли стоянки в районе Крымского моста

Площадки организованы в районе порта "Кавказ", в Тамани и поселке Ильич. 09.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-09T12:32+0300

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СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Около 1200 автомобилей за ночь приняли оборудованные стоянки для водителей в районе Крымского моста, сообщает оперштаб Краснодарского края.Для водителей, которые дожидаются своей очереди на проезд, организованы пункты обогрева, полевая кухня, предоставляются вода и горячее питание. На местах дежурят сотрудники скорой помощи, казаки, волонтеры.Ранее вице-премьер России, глава комиссии по ликвидации последствий взрыва на мосту Марат Хуснуллин поручил к утру сделать все необходимое, чтобы в течение дня запустить движение для легковых автомобилей и автобусов по двум полосам. Пока оно осуществляется только по одной полосе в реверсивном режиме.Грузовые машины попадают с одного берега на другой с помощью паромов. Первый грузовой паром отправился из Крыма в 01:52 и доставил в порт Кавказ 16 грузовых автомобилей и 25 пассажиров. За ночь паром совершил три рейса. В ближайшие дни будет организована работа и других авто- и железнодорожных паромов, которые помогут справиться с грузо- и пассажиропотоком.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221009/mintrans-dvizhenie-poezdov-po-krymskomu-mostu-idet-po-grafiku-1041972550.html

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