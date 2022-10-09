https://sputnik-abkhazia.ru/20221009/pochti-1500-chelovek-bylo-perevezeno-cherez-kerchenskiy-proliv-na-paromakh-1041989923.html

Почти 1500 человек было перевезено через Керченский пролив на паромах

Почти 1500 человек было перевезено через Керченский пролив на паромах

Ведомство уточняет, что 757 человек были перевезены привлеченными для этих целей пассажирскими судами. 09.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-09T23:59+0300

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СУХУМ, 9 окт – Sputnik. Почти 1500 человек и 162 грузовика пересекли Керченский пролив с помощью паромов к вечеру воскресенья, сообщает Минтранс России.Минтранс уточняет, что 737 человек пересекли против на паромах Керченский-2" и "Лаврентий", остальные добирались до нужного им берега на пассажирских кораблях.Сообщается, что 85 грузовиков были доставлены в порт Кавказ в Краснодарском крае, 77 грузовиков – в Керчь.Паромные перевозки через пролив будут функционировать круглосуточно, и их масштабы будут расширяться – для этого власти привлекают дополнительные паромы. Так, в понедельник, 10 октября, на линию выйдет третий паром, а в конце недели еще один.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221009/dvizhenie-prigorodnykh-poezdov-zapuscheno-po-krymskomu-mostu-1041989808.html

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