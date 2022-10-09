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Почти 1500 человек было перевезено через Керченский пролив на паромах
Почти 1500 человек было перевезено через Керченский пролив на паромах
Ведомство уточняет, что 757 человек были перевезены привлеченными для этих целей пассажирскими судами. 09.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-09T23:59+0300
2022-10-09T23:59+0300
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СУХУМ, 9 окт – Sputnik. Почти 1500 человек и 162 грузовика пересекли Керченский пролив с помощью паромов к вечеру воскресенья, сообщает Минтранс России.Минтранс уточняет, что 737 человек пересекли против на паромах Керченский-2" и "Лаврентий", остальные добирались до нужного им берега на пассажирских кораблях.Сообщается, что 85 грузовиков были доставлены в порт Кавказ в Краснодарском крае, 77 грузовиков – в Керчь.Паромные перевозки через пролив будут функционировать круглосуточно, и их масштабы будут расширяться – для этого власти привлекают дополнительные паромы. Так, в понедельник, 10 октября, на линию выйдет третий паром, а в конце недели еще один.
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россия, крым, новости
Почти 1500 человек было перевезено через Керченский пролив на паромах
23:59 09.10.2022 (обновлено: 10:33 10.10.2022)
Ведомство уточняет, что 757 человек были перевезены привлеченными для этих целей пассажирскими судами.
СУХУМ, 9 окт – Sputnik.
Почти 1500 человек и 162 грузовика пересекли Керченский пролив с помощью паромов к вечеру воскресенья, сообщает
Минтранс России.
"По данным Росморречфлота, за неполные первые сутки работы переправы двумя автомобильно-пассажирскими паромами к 18:00 9 октября через Керченский пролив перевезено 1490 человек, в том числе, из Крыма – 712, в Крым - 778 человек", – говорится в сообщении.
Минтранс уточняет, что 737 человек пересекли против на паромах Керченский-2" и "Лаврентий", остальные добирались до нужного им берега на пассажирских кораблях.
Сообщается, что 85 грузовиков были доставлены в порт Кавказ в Краснодарском крае, 77 грузовиков – в Керчь.
Паромные перевозки через пролив будут функционировать круглосуточно, и их масштабы будут расширяться – для этого власти привлекают дополнительные паромы. Так, в понедельник, 10 октября, на линию выйдет третий паром, а в конце недели еще один.