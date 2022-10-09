https://sputnik-abkhazia.ru/20221009/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-10-oktyabrya-1041977109.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 10 октября

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 10 октября

Погода Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием антициклона с северо-запада и прохождения холодного фронта. 09.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-09T16:32+0300

2022-10-09T16:32+0300

2022-10-09T16:32+0300

в абхазии

погода в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 9 окт - Sputnik. В понедельник, 10 октября, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, местами град, в горах снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с кратковременным усилением до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью +12°С до +17°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

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