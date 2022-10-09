https://sputnik-abkhazia.ru/20221009/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-10-oktyabrya-1041977109.html
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 10 октября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 10 октября
Погода Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием антициклона с северо-запада и прохождения холодного фронта. 09.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-09T16:32+0300
2022-10-09T16:32+0300
2022-10-09T16:32+0300
в абхазии
погода в абхазии
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/0f/1040275944_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_27d2ad3711c42685917793b0f5615b7a.jpg
СУХУМ, 9 окт - Sputnik. В понедельник, 10 октября, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, местами град, в горах снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с кратковременным усилением до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью +12°С до +17°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/0f/1040275944_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_da71c474ab7b4ff7e55952a64e963c72.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 10 октября
Погода Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием антициклона с северо-запада и прохождения холодного фронта.
СУХУМ, 9 окт - Sputnik. В понедельник, 10 октября, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, местами град, в горах снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с кратковременным усилением до 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +12°С до +17°С, днем от +17°С до +22°С.
Температура морской воды +22°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.